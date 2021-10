Mentőt kellett hívni a Ninja Warrior versenyzőjéhez

Idén is rengeteg bátor jelentkező nevezett be a Ninja Warrior hazai szériájába. A fiataloktól az idősebbekig több generáció is szeretné kipróbálni magát a versenyben, amiben egyébként idén Európa legnehezebb pályáját építették meg a Kemma szerint. A győztes 20 millió forintot vihet haza.

Agócs Tamásnak jó esélye volt a pálya teljesítésére, azonban szerencsétlenül érkezett a levegőből, és komolyan megsérült a bal térde. A 31 éves környezetmérnök eltorzult arccal szorította magához a térdét az esés után, ami nem csak a műsorvezetőket, de az őt néző párját, Fannit is nagyon megrémisztette.

Hátul, a bal oldalon érzem a fájdalmat, zsibbad nagyon

– mondta az orvosoknak Agócs Tamás, akit végül mentő szállított kórházba, hogy megröntgenezzék a sérült térdét.

A versenyző egyébként szerelmével közösen vágott vele a kalandba, így Fanninak azt tanácsolta, hogy maradjon a helyszínen, és ne tartson vele a kórházba. Mielőtt elvitték volna, Tamás még elmondta, hogy nagyon reméli, hogy nem szalagszakadása van.