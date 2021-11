Aki úgy csinált üzletet a családjából, mint előtte senki

Kris Jenner a celebvilág krémje között is a legselymesebb mousse-nak számít. Minden Kardashianok anyjáról a legtöbben annyit tudnak, hogy akárcsak a gyerekei, ő is híres és gazdag, ám nem túlzás azt állítani, hogy a gyermekeinek hála szerezte ezen két erényét. Ő maga is jócskán megdolgozott a gyermekei karrierjéért, az viszont már kétségeket vethet fel, milyen módszereket vetett be ehhez...

A Momager (a mom és manager szavak szerelemgyermeke), azaz Kris Jenner legalább 170 millió dolláros vagyonnal rendelkezik, ám ez nem volt mindig így. Kristen Mary Houghton nem puha luxusba érkezett annak idején, mára azonban már nincs oka panaszra: híres exeket sikerült elfogyasztania, és szó szerint gazdagabb lett hat gyermekkel is, akikkel karöltve a lábai előtt hever a világ. De hogy jutott idáig?

Kristen Mary Houghton a kaliforniai San Diegóban született, hétéves volt, amikor a szülei elváltak. Édesanyjának volt egy gyermekruha-üzlete, a fiatal Kris is ott dolgozott kezdetben. Nyolcévesen csontdaganatot diagnosztizáltak nála, ám a betegség nem képzett áttétet, így egy műtéttel sikerült eltávolítani a tumort. Miután leérettségizett, az utazás került élete középpontjába. Világot szeretett volna látni, és kevéssé érdekelte az egyetem, vagy éppen az, hogy minél előbb feleség váljon belőle.

Egy évig a levegőben

Az álmait követve légiutaskísérő lett belőle, az American Airlines-nél kezdett dolgozni 21 éves korában. Mindössze egy évig volt stewardess, ugyanis 22 éves korában feleségül ment Robert Kardashian ügyvédhez, akit egyébként 17 évesen ismert meg.

Kardashian igazi sztárügyvéd volt, akinek bőven jutott figyelem, elvégre tagja volt O. J. Simpson csapatának is. Az amerikaifutball-játékos a család jó barátja volt, Kris pedig jó viszonyt ápolt Simpson meggyilkolt feleségével, Nicole-lal is. Házasságuk alatt egyébként belépést nyert az amerikai elitbe, megismerkedett többek között a Hilton családdal is. Kapcsolatukból négy gyermek született: Kourtney, Kim, Khloe és Rob Kardashian. Válásukat 1991-ben mondták ki, ám jó barátságban maradtak Kardashian haláláig, akit 2003-ban legyőzött a rák – írta meg a Celebrity Net Worth.

Kardashianből Jenner

Kris nem sokáig maradt facér. Alig, hogy elvált első férjétől, máris hozzáment Bruce Jenner olimpikonhoz, akitől két fiatalabbik lánya, Kendall és Kylie Jenner született. Több mint 20 évig voltak házasok, végül azért váltak el útjaik 2013-ban, mert Jenner bejelentette, hogy nemi diszfóriában szenved, azaz ő egy férfi testbe született nő. A Vanity Fairnek már Caitlynn Jennerként mesélt történetéről.

Caitlynn Jenner egyébként jelenleg az ausztrál Big Brotherben szerepel, ahol a minap elárulta, hogy Kris Jenner igencsak korán kezdte sürgetni annak idején, hogy ők ketten házasságra lépjenek – írta meg a Mirror.

Kris és én 5 és fél hónappal azután esküdtünk meg, hogy először randiztunk. Úgy döntött, hogy meg kéne házasodnunk, de én nem akartam, mert túl sok gyerek volt a családunk része, főleg az ő oldaláról, akik nagyon fiatalok voltak akkor

– mondta Caitlynn Jenner, aki végül beadta a derekát.

Kris már a házasság alatt csiszolgatni kezdte üzleti képességeit. Férje menedzsereként kezdett tevékenykedni, egyengetve Jenner sportkarrierjét. Már ekkor is tehetségesnek bizonyult, zsenialitása azonban később csúcsosodott ki – egészen pontosan 2007-ben.

K, mint Kardashian

A 2000-es évek második fele nagy lehetőséget rejtegetett a Kardashian-Jenner család számára. 2007-ben ugyanis Kris találkozót szervezett Ryan Seacrest producerrel, aki felvetette, hogy szívesen forgatna valóságshow-t, ami a család életét mutatja be. Az ötletet egyébként Deena Katz televíziós producer adta, aki el is látogatott a Kardashian-Jenner fészekbe, és kifejezetten szórakoztatta, amit ott talált. Seacrest küldött egy operatőrt, aki megörökítette a család néhány óráját, az eredmény pedig lenyűgözte, így örömmel rábólintott a projektre. A K, mint Kardashian a The Osbournes nyomán robbant be a köztudatba 2007 októberében, és persze mondani se kell, hogy a híres család drámáit bemutató műsor nézettségi rekordokat döntött meg.

A sorozat a család összes nőtagját feltette a világhírű celebritások térképére, és tulajdonképpen onnantól kezdve egyiküknek sem volt megállás. Kris Jenner lányai azóta létrehozták márkáikat, ruhákat és szépségápolási termékeket árulnak a nevükkel fémjelezve, kifutón sétálnak és zenészek mellett feszítenek – illetve van, akik csak feszítettek. Tevékenységükből édesanyjuk és egyben menedzserük általában 10 százalékot tesz zsebre, és persze az sem mellékes, hogy amíg a sorozatot sugározták, 100 ezer dollár keresett részenként.

Kris Jenner 2013-ban egy saját talkshow-val is megpróbálkozott, de úgy tűnt, a családja a kulcs a kiemelkedő nézettséghez, ez pedig onnan hiányzott. A műsora hat epizódot élt meg, és bár igen magas értékelést kapott az, amelyikben Kim Kardashian megmutatta az első gyermekéről készült fotókat, a másik öt adás már jóval mérsékeltebb sikert hozott. Nem is erőltették a dolgot.

2013 egyébként nem csak az említett beszélgetős műsor bukása miatt volt nehéz Kris Jenner számára, hanem azért is, mert ebben az évben ért véget a kapcsolata második férjével is. Egy év múlva aztán ismét párra talált, azóta is a nála 25 évvel fiatalabb Corey Gamble tehetségmenedzserrel jár.

A Momager

Jenner azóta az összes létező módon bebiztosította a jövőjét. Amellett, hogy az ő tulajdonában van az LA-i székhelyű Jenner Communications nevű cég, Kim Kardashian, Kylie Jenner és Kourtney Kardashian márkájának megszületésében is fontos részt vállalt, így nem meglepő, hogy onnan is rendszeresen érkezik a számlájára a részesedés. Ezek mellett vannak még kisebb vállaltai is, ami pedig a megélhetést illeti, feltehetőleg nem csak a tévés szereplései, de az Instagram-posztjai is kellőképpen be vannak árazva.

Kris Jenner tehát igencsak ügyesen osztott és szorzott annak idején, amivel megteremtette a jólétet nem csak magának, de a családjának is. Hozzá kell tenni, hogy sokak szerint áruba bocsájtotta a gyermekei életét, ők azonban a jelek szerint egyáltalán nem haragudtak meg rá ezért, sőt. A Kardashian-Jenner lányok a saját gyermekeiket sem óvják különösebben a nyilvánosságtól, így valószínűleg kellően biztonságosnak érzik azt az életet, amiben ők is felnőttek. Kris Jennernek egyébként 10 unokája van, és már úton van a 11. is.

(Borítókép: Kris Jenner. Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary)