Árvavölgyi Patrik a You Don't Own Me című számmal lépett az X-Faktor mentorai elé a műsor hetedik adásában. A 17 éves versenyző nővére tiszteletére adta elő Lesley Gore számát, miután elárulta, hogy a testvére, aki most lenne 22 éves, annak idején öngyilkos lett, olyan sokat bántották a mássága miatt.

A kortársai megverték, leköpték, bántották, azon versengtek, hogy ki tudja jobban megalázni. Egy idő után nem bírta tovább, és nem látott más megoldást, mint hogy véget vet az életének. A születésnapomon este elment otthonról, azt mondta, egy barátnőjéhez. Hajnalban sem volt sehol, anyu akkor kezdett el telefonálni, hogy hol lehet a lánya. Kiderült, kórházban van. Vonat elé feküdt, de az utolsó pillanatban meggondolhatta magát, mert felült, az ütköző azonban eltalálta a fejét. Egy nappal később hunyt el a kórházban

– idézte korábban a Blikk Patrik szavait, aki hozzátette, hogy stílusával nem a polgárpukkasztás a célja, hanem az, hogy elfogadóbbá tegye a közönséget, a nővére kedvéért is.