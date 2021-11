Fancsikai Eszter mellett Phil Collins is elbújhat a dobszerkója mögé

Aki követi a Nem akarok beleszólni Instgram-oldalt, annak nem kell bemutatni Fancsikai Esztert, aki újabban az író titulust is kiteheti a neve mellé. Már papíron is lehet olvasni a Nem akarok beleszólni című könyvet, amit három állandó alkotótársával, Bányainé Nagy Judittal és Tapasztó Orsival közösen jegyez. Kivételesen nem arra voltunk kíváncsiak, hogy mi vette rá az írásra, sokkal inkább a zenével való viszonya érdekelt minket.

Kiderült, hogy Eszter szobája nem volt Backstreet Boys poszterekkel kitapétázva, mert, ahogy ő fogalmaz, egy kemény csaj nem engedhet meg magának ilyen posztereket. Viszont Pinket és Eminemet nagyon szerette. Azt is elárulta, hogy szerinte a dob a legmenőbb hangszer, ezért is választotta minden idők egyik legismertebb dobtémáját. Ha érdekli, hogy mennyire sikerült Eszternek eldobolnia Phil Collinstól az In The Air Tonight című dalát, akkor nézze meg az alábbi videót.