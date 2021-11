Tartogat még meglepetéseket az idei X-Faktor

Egyszer fent és egyszer lent hangulat uralkodott a jubileumi X-Faktor második élő adásának színpadán. Az első produkciókat elnézve még maguk a zsűritagok is hiányérzetről számoltak be, később azonban mintha valóban egy megkomponált művet láttunk volna, ahol végül is megérkezett a várva várt katarzis.

A tegnap esti adás meglehetősen élénk színekkel indult. ByeAlex piros frizurával lépett be a stúdióba, a feje oldalán még egy törött szív-forma is helyet kapott. Gáspár Laci vele szemben sárga színben tündökölt, és első blikkre úgy tűnt, elengedett a csokornyakkendője – mivel azonban a műsor egészében nem igazították meg, valószínűleg ez volt az eredeti koncepció.

A szokásos csipkelődés után fel is állt a színpadra az első versenyző, méghozzá a szezon legfiatalabbja. A 14 éves Nagy Regina Martina a New York New York című szám magyar feldolgozásával, azaz egy Cserháti Zsuzsa dallal érkezett a második élő showba. Mint kiderült, Regina maga választotta a muzsikát azért, mert nagy családi kedvenc náluk. A dalt sikerült is szépen, bár kevéssé maradandóan elénekelnie, ami Gáspár Lacin kívül mindhárom mentornak elnyerte a tetszését.

Olyan karizmád van, olyan tehetséged, kisugárzásod, erőd van a színpadon, amit 30-40 éves emberek irigyelhetnének tőled. Hogyha a lányok kategóriájára gondolok, akkor megint el kell hogy mondjam, hogy miattad szeretném a legjobban ezt a kategóriát

– dicsérte ByeAlex a fiatal versenyzőt, aki végül helyet is kapott a széken.

Mehringer Marci a Kings of Leon Use Somebody című számával lépett színpadra, ám ő is érezte, hogy valami félresiklott a produkciójában. Bár a mentorok korábban az idei évad potenciális győztesének kiáltották ki, ezúttal széket sem kapott tőlük, és a döntő pillanatban úgy tűnt, kis híján el is búcsúzott a műsortól.

Tabatabai Nejad Flóra saját dallal készült a második élő showra, ahogyan előtte többen mások is tették már a korábbi adások alkalmával. A versenyzőnek egyébként volt szerencséje egy nagy kedvencével, Burai Krisztiánnal közösen dolgozni az említett nótán, amihez ugyan nagy reményeket fűzött, végül sem a mentorok, sem pedig a nézőközönség előtt nem aratott sikert. Bár Puskás-Dallos Peti igyekezett megvédeni pártfogoltját azzal, hogy a Mocskos pénz egy családi történetet mesél el, Gáspár Laci és Csobot Adél úgy érezte, hozzájuk nem érkezett el ez az üzenet, és Flórának még várnia kellett volna a dalszerzéssel.

Paulina sárga outfitje nem véletlenül passzolt annyira Gáspár Laci szereléséhez, ugyanis mint kiderült, a mentor maga tervezte az öltözéket. A versenyző Kovács Kati Most kéne abbahagyni című dalával érkezett színpadra, ami végül többekben hiányérzetet hagyott. Ennek ellenére a zsűri úgy határozott, helye van a következő adásban, ezért megelőlegeztek neki egy széket.

Négy produkció után váratlanul élet költözött a színpadra. Mardoll saját számmal érkezett, amit a rá jellemző energiával adott elő, megfűszerezve egy adag arcjátékkal, tánccal és persze egy kis vetkőzéssel is. A rapper táncosai még Puskás Petit is megpörgették a színpadon, aki nem győzte mutatni, hogy ő bizony már házas ember, a gyűrű ott virít az ujján. Mardoll produkciójával a zsűri is elégedett volt, helyet is foglalhatott hát Regina és Paulina mellett.

A The Harmonies egyedüli lánybandaként erősítette Csobot Adél kategóriáját. A csapat T. Danny Utoljára sírtam érted című számával lépett fel, amit a lányok előtte már magának a szerzőnek is elénekeltek. A lányok négy igennel mehettek fel a legjobb három közé, a helyét Nagy Regina Martina adta át nekik.

A széria slágergyárosa, Alee a héten tüszős mandulagyulladást kapott, így számára különösen nehéz volt a felkészülés. A rapper egyébként a kulisszák mögött elárulta, hogy fiatalabb korában sokan bántották őt, és traumatizálták azzal, hogy azt sulykolták belé: sosem lesz belőle senki. Új dalával most nekik szúrt oda, a színpadon még egy bokszmeccsel is igyekezett fokozni a hangulatot. Bár Alee tegnap esti produkciója nem aratott teljes sikert, hamar helyet cserélhetett a The Harmonies lánytagjaival.

Ferenczi Kamilla utolsóként lépett színpadra. Előadása szinte forgatókönyv szerű volt, hiszen miután végigdalolta a Váradi Roma Café Egyedül ballagok című számát, mind a négy mentor állva tapsolt neki, és a közönség is ovációval fogadta. A széken ülőknek volt is miért izgulnia, hiszen Kamilla egyértelműen széket kapott, amit végül a nézők szavazatai alapján Mardoll adott át neki.

Az este végén szokásos módon a közönség döntött a versenyzők sorsáról. Az eredmény sokakat meglepett, köztük Puskás-Dallos Petit is, aki hirtelenjében két mentoráltjától is kénytelen volt elbúcsúzni. Nagy Regina Martina a produkciója utáni első körben még széket kapott a mentoroktól, ám miután a nézők felállították, végül ki is szavazták a műsorból Tabatabai Nejad Flórával együtt.

A jövő heti adás a történtek fényében ugyancsak tartogathat még meglepetéseket. Az, hogy melyik versenyző állhat majd a dobogó tetejére az idei széria a végén, nagyon is kérdéses, hiszen az a bizonyos talaj még ingatag, és még bármelyikük fordíthat a maga javára – ahogyan elég egy ballépés is, és dől minden, ami addig felépült.

(Borítókép: X-Faktor második élő show. Fotó: RTL Klub)