Késelő támadta meg Bradley Coopert a metrón

A Másnaposok színésze a minap Dax Shepard vendége volt az Armchair Expert című podcastben. Bradley Cooper a műsorban elárulta, hogy 2019-ben egy ismeretlen kis híján megkéselte őt a metróban, amikor a lányáért sietett az iskolába.

Állandóan fülhallgatóval sétálgattam New Yorkban. A pandémia előtt egyszer 11:45 körül a metróban voltam, Leáért mentem az orosz iskolába, amikor kést szegeztek rám

– kezdte a színész. Cooper kifejtette, hogy túl kényelmesen mozgott már a városban, és nem figyelt oda eléggé, így meglehetősen váratlanul érte, hogy amikor egy illető elindult felé, nem közös kép vagy autogram reményében közelítette meg, hanem egy kést tartott a markában.

Bár a színésznek azt tanították, ne fusson el ilyen helyzetben, az ösztönei felülírták a leckéket. Kirohant a metróból, és elbújt a bejáratnál. A srác elfutott mellette, mire Cooper elővette a telefonját, és ahányszor csak tudta, lefotózta az illetőt, egy darabon még szaladt is utána.

A közelben találkozott két járőrrel, akiknek megmutatta a fotókat. A színész később kicsit be is pánikolt, miután a rendőrök folyamatosan azt kérdezgették tőle, hogy megszúrták-e. Cooper nem sérült meg az incidensben, azt azonban hozzátette a történethez, hogy elképesztőnek találta, mennyire fiatal volt a támadója – írta meg a Page Six.