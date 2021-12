A Dream Theater is jobbulást kíván Kóbor Jánosnak

Ahogy arról az Index is beszámolt, november 13-án Kóbor János koronavírus-fertőzés miatt kórházba került. Az Omega 78 éves frontemberét később egy másik klinikára szállították, ahol tovább kezelik, miután elkapta a koronavírust. Családja a kérésére teljes hírzárlatot rendelt el, ezért az állapotáról nincs sok információ.

A zenésznek több hazai, valamint külföldi énekes is üzent. így például az Edda frontembere, Pataky Attila, a Németországban élő Leslie Mandoki, de a Scorpions énekese, Klaus Meine is kitartást kívánt Kóbor Jánosnak. Később a 2016-ban feloszlott Puhdys rockzenekar tagja, Dieter „Maschine” Birr kívánt felépülést az Omega énekesének.

Legutóbb a New York-i Dream Theater zenekar tagjai is üzentek Kóbor Jánosnak. A progresszív rockot játszó együttes tagjai menedzserükön, Bogdan Gomilkón keresztül tolmácsolták jókívánságaikat. Az amerikai zenekar több alkalommal is dolgozott és lépett színpadra közösen az Omegával.

A Dream Theater tagjait megrendítették a Kóbor János állapotáról szóló hírek, éppen ezért kérték menedzserüket, hogy juttassa el jókívánságaikat és fohászaikat Magyarországra, hogy az Omega frontembere minél hamarabb újra egészséges legyen – írja a Blikk.