Ilyen volt az élet a Playboy-villában

Ami kívülről csillog, az lehet, hogy belülről rohad. Hasonló volt a helyzet annak idején a Playboy-villában is, ahol előfordult, hogy közel tíz nő élt Hugh Hefner mellett. A nyuszilányok száma idővel háromra csökkent, azonban ők sem mentesültek a bizarr szabályok és az érzelmi bántalmak alól. Sőt.

Mielőtt még a világ megismerte volna a Kardashian családot, a The Girls Next Door volt az éra bűnös élvezete. A Playboy-villában felvett valóság show-t világszerte imádták, Magyarországon is rengeteg fiatal várta a napi adást. Bár a kétezres években sokan hitték, hogy Hugh Hefner rezidenciájában minden lányt tejben és vajban fürdetnek, a valóság távol állt ettől.

Holly Madison annak idején mindennél jobban szerette volna, ha a Playboy magazin atyja gyűrűt cserél vele, ám végül kénytelen volt belátni, hogy a rajongása viszonzatlan. Történetét 2015-ben papírra is vetette, sorai között pedig sosem sejtett titkok bújtak meg egy dekadens világról, ami közel sem csillogott úgy belül, mint kívül. De nem csak ő árult el bizarr részleteket az utóbbi időben az áhított villáról.

Hugh Hefner ugyan már évek óta nincs köztünk, azok a nők, akik egykor az otthonában éltek, időről-időre előállnak a történeteikkel. A sztorik mind azt támasztják alá, hogy az üzletember nem kínálta tálcán a kényelmet, szigorú szabályok követésére kötelezte a barátnőit, ezek mellett pedig a saját szórakoztatására orgiákat rendezett, és ha ez nem volt elég, a villában lakó nyuszikat is egymásnak ugrasztotta, ha úgy tartotta kedve.

Pizsamás szexparti

Több ex-villalakó is bevallotta, hogy annak idején részese volt azoknak a szexpartiknak, amik Hefner hálószobájában zajlottak. Általában heti kétszer tartották meg a rituálét, amely előtt minden lány flanelpizsamát húzott, majd egyesével szexuális kapcsolatot létesített a ház urával, aki egyébként a beszámolók szerint nem igen gondolt a védekezésre – írta meg korábban a Huffpost. A legtöbb nyuszi, köztük Holly Madison is bizarr élményként tekint vissza ezekre az estékre, ahová kevesen érkeztek józanul.

Szó szerint rám lökték. És miután ez megtörtént, elkeseredtem és zavarba jöttem, és sokkal nagyobb érzelmi hatással volt rám, mint gondoltam

– emlékezett vissza Madison az első villában töltött estéjére a Power: Hugh Hefner című podcast epizódjában.

Az orgiákon egyébként Hefner állítólag füvet szívott, pornót nézett, vagy az utasítására egymást nyaló-faló nőket nézve kényeztette magát.

Érzelmi bántalmak

A nyuszilányok beszámolói szerint a villa ura gyakran tett bántó megjegyzéseket a külsejükre. Kendra Wilkinson emlékei szerint egyszer odasétált a Playboy alapítójához, és azt mondta neki, hogy kicsit daginak érzi magát. A válasz, miszerint valóban nagyobbacska lett, és ideje lenne edzenie, rögtön jött. Kendra hozzátette, hogy nem is volt csoda, hogy felszaladtak rá a pluszkilók, hiszen a villában csak ettek és feküdtek – a konyharészleg nappal és éjszaka is csak a kívánságaikat leste.

Holly Madison a könyvében visszaemlékezett egy esetre, amikor is egy partin Marilyn Monroe-nak öltözött, hogy imponáljon kedvesének, aki viszont miután meglátta, a következőt mondta neki:

Soha többé ne viselj vörös rúzst! Öregnek, keménynek és olcsónak tűnsz.

Pénz és kijárási tilalom

Hugh Hefner barátnőire emlékezve sokaknak a luxuskocsik, a csillogó, szűk ruhák és a paradicsomi élet ugrik be. Ezek a dolgok azonban természetesen nem hullottak csak úgy az ölükbe. A villában általános szabály volt, hogy a lányoknak este kilencre haza kell érnie, ha pedig valamiért mégis kimaradtak, akkor meglehetősen kínos kifizetésre számíthattak. A jussukat péntekenként kellett kérniük Hefnertől, aki ezek alkalmával rendszeresen hozott fel apróságokat, amelyekkel nem volt elégedett. Ilyen volt például, ha egy villalakó nem volt elég aktív a fentebb említett szexpartikon. Ami pedig a luxuskocsikat illeti, ezeket sem kapták meg soha a nyuszik, csupán bérelte nekik a villa ura. Ha viszont zsírleszívásról és plasztikai műtétekről volt szó, a pénz nem lehetett akadály.

Tökéletesség

Ha egy villalakót a kastély falain kívül fotóztak le, csak a tökéletesség számított. Elvárás volt, hogy kifogástalan legyen a hajuk, a sminkjük és a ruhájuk, ha pedig részegnek tűntek, megkapták a magukét. A dresszkód természetesen a villában is előírta a lehető legszűkebb szerkókat, a szőkítés pedig kvázi olyan volt, mint máshol munkába lépés előtt az üzemorvosi vizsgálat.

Cicaharcok

Bár a villában forgatott reality műsort nézve úgy tűnt, a három lány remek barátságot ápol, amikor a kamerák nem forogtak, kevéssé rajongtak egymásért. Versengtek a kameraidőért és Hefner figyelméért, így sokkal inkább volt vetélytársak, mint sem egymás barátnői. Az összetűzéseiket gyakran a ház ura is szaporította, gyakran tett ugyanis csendben olyan megjegyzéseket egyik nyuszinak a másikról, ami végül hatalmas veszekedéseket és rendkívül negatív légkört teremtett a villában. Ezek után a lányoknak szinte esélye sem volt arra, hogy jóban legyenek egymással, amíg ki nem ismerték az összeugrasztásukat szorgalmazó módszert.

Kívül csillog, belül bűzlik

A Playboy-kastélyról készült felvételeken minden az eleganciáról és a luxusról árulkodik, a show nézői azonban nem érezték azokat a szagokat, amiket az ott élő nyuszilányok. A villában az évek során több kutya is élt, bárki magával hozhatta kedvencét új otthonába. Az állatok azonban rendszeresen piszkítottak a szőnyegekre, így az ürülékszag folyamatosan a folyosókon terjengett. A lányok szobái sem voltak sokkal jobb állapotban. Bár mindent megtettek azért, hogy a saját ízlésük szerint alakítsák, nehezen feledkeztek meg a matracaikat borító ismeretlen eredetű foltokról – írta meg korábban a Mirror.

Címlap? Nem annyira sima

Bridget, Kendra és Holly egyaránt szerepeltek a Playboy magazin címlapján, oda kerülni azonban nem volt éppen leányálom. Az első számú barátnő könyve szerint bár a villában laktak, hosszú ideig fel sem merült, hogy címlapra kerüljenek, amikor pedig feltették Hefnernek az erre vonatkozó kérdést, gyakran nem várt szidalmakat kaptak. Ami pedig az arcukkal fémjelzett termékeket illeti, abból sem járt nekik egyetlen peták sem.

A fentebb leírtakat olvasva felmerülhet a kérdés, miért maradtak Hefner mellett a nyuszilányok. A válasz természetesen összetett, hiszen volt, akinek nem volt hová mennie, volt, aki pénz miatt tartott ki, és ott volt például Holly Madison is, aki éveken át volt a mogul első számú barátnője, aki azt remélte, Hugh Hefner végül feleségül kéri őt. Rajongással szerette a nála jóval idősebb férfit, ám a sokéves érzelmi bántalmak után nem volt maradása.

A Playboy alapítójának kegyeit végül Crystal Harrisnek sikerült elnyernie. 2012-ben kötötték össze életüket, volt házassági szerződés is, így egy darabig úgy tűnt, a fiatal nő nem részesül a mogul örökségéből. Miután Hugh Hefner 2017-ben meghalt, természetesen özvegyének is csurrant cseppent, de közel sem annyi, mint amennyire a közvélemény számított.

Hefner halálával véget ért egy korszak. A vele töltött időre mindenki másként emlékszik vissza. A hírhedt villát egy Daren Metropoulos nevű amerikai üzletember vette meg tavaly év vége felé. A nyuszilányok azóta szétszéledtek, ki-ki másban találta meg a maga szerencséjét. Bár azóta már kiléptek a kastély árnyékából, nem kérdés, hogy örökre emlékezni fognak rá.

(Borítókép: Holly Madison, Hugh Hefner és Bridget Marquardt. Fotó: Jason LaVeris / Getty Images Hungary)