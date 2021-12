Elrontották a műtétjét, perre megy Trevor Noah

Trevor Noah messze földön híres arról, hogy érti a viccet, a komikussal azonban valami olyasmi eset meg, amin már nem volt kedve nevetni. A Just Jared információi szerint Noah 2020 augusztusa és decembere között volt egy speciális intézmény páciense, ahol elfuserált műtétet hajtottak végre rajta.

Arról nem szól a fáma, hogy a komikus milyen problémával jelentkezett be a HSS-be, azaz a New York-i Speciális Sebészeti Kórházba. Az intézmény ortopédiai műtétekre és reumatológiai állapotok kezelésére szakosodott, így feltehetőleg Trevor Noah is az említett területeken észlelt panaszai miatt bízta rá magát az itt dolgozó dr. Riley J. Williams III szakértelmére.

A benyújtott iratok szerint az orvos sem a műtét, sem pedig a kezelés ideje alatt nem járt el kellő körültekintően, ennek következtében pedig maradandó, súlyos egészségkárosodást okozott a komikusnak. Williams állítólag még a megfelelő gyógyszereket sem írta fel páciensének, aki hosszú időre ágyba kényszerült az otthonában az elrontott műtét után.

Bár Trevor Noah egyelőre nem reagált a megkeresésekre, a HSS tagadja az orvos ellen felhozott vádakat, és a komikus állításait érdemtelennek minősítik.

Ez az elkötelezettség tette a HSS-t a világ vezető izom-csontrendszeri egészségre szakosodott akadémiai orvosi központjává, amely az ortopédia területén globálisan és országosan is folyamatosan az első helyen áll

– zárult az intézmény közleménye.

