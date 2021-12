Joe Jonas ismét szólóban jelentkezett

Hosszú éves kihagyás után a Jonas Brothers 2019-es újraegyesülése igencsak jó döntésnek bizonyult. A srácok dalai rendre uralják a slágerlistákat, legújabb, Marshmellóval közös daluk, a Leave Before You Love Me sem igen akar leszállni a dobogók éléről.

A fivérek középső tagja, Joe Jonas a napokban szóló dallal jelentkezett, amit mint kiderült, valamikor tavaly álmodott meg, méghozzá egy animációs film aláfestéseként.

Múlt év elején lehetőséget kaptam arra, hogy birkózó szörnyekről írjak dalt, és természetesen nem tudtam nemet mondani... Nagyon boldog vagyok, hogy szerezhettem egy számot ehhez a filmhez. Remélem, ti is annyira fogjátok szeretni, mint én

– idézte a Just Jared Jr. az énekes Instagram-történetét.

Joe Jonas egyébként utoljára 2018-ban jelentetett meg dalt szólóban. Az említett szám ugyancsak egy meséhez, név szerint a Hotel Transylvania 3. részéhez készült.

A most debütáló aláfestőzene a Szörnyviadal című animációs filmhez íródott. A sztoriról egyelőre annyit tudni, hogy egy olyan világot mutat be, ahol a szörnybirkózás egy hatalmas népszerűségnek örvendő sport, űzői pedig szupersztárnak számítanak. A főszereplő Winnie névre hallgat, és apja nyomdokaiba kíván lépni azzal, hogy bajnokot farag egy elő blikkre esélytelennek tűnő szörnyből. A premier terv szerint jövő februárban esedékes.

(Borítókép: Joe Jonas 2017. március 5-én. Fotó: Alberto E. Rodriguez / Getty Images)