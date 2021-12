Sarah Paulsonnak is fájnak a kritikák

Egy csokor díjat őrizget már otthon, és eddig nem is nagyon érdekelte, ki mit mond róla. Nemrég viszont olyan kritika érte, ami nála is betette a kiskaput.

Sarah Paulson nem igen tud leállni, ami a felső kategóriás munkákat illeti. A 47 éves színésznő a filmipar több szegmensében is sikeresnek bizonyult, filmekben és sorozatokban is felragyogtatta a cselekményt a jelenlétével. Nemrég azonban ő is megkapta a közvélemény haragját, méghozzá éppen azért a szerepért, amire talán a legtöbbet készült eddigi karrierje alatt.

A floridai születésű színésznő rögtön a középiskola befejezése után belevetette magát a színházi életbe, később pedig a filmvásznon is rátalált a saját hangjára. Kezdetben főként romantikus filmekben és drámákban csillogtatta meg tehetségét, első Golden Globe-díját A színfalak mögött című sorozatban nyújtott teljesítménye után vihette haza.

Paulson világhírnevét az American Horror Story című horrorsorozat hozta meg. Az első évadban csupán három epizódban szerepelt, Ryan Murphy hamar múzsára lelet benne, és ettől fogva egy kivétellel mind a tíz évadban bérelt helyet kapott. Bár szeptemberben megszellőztette, hogy úgy érzi, a legutóbbi széria számára az utolsó.

Akárhogy is, azImpeachment: American Crime Story stábjából nem spórolták ki. Az ugyancsak Ryan Murphy gondozásában megjelent sorozatban neki jutott Linda Tripp szerepe, amire ugyan nagyon készült, nem mindenki tetszését nyerte el.

Linda Tripp annak idején kulcsfigurája volt a Clinton-Lewinsky botránynak, miután rögzítette rögzítette Monica Lewinsky bizalmas telefonhívásait Bill Clinton elnökkel való kapcsolatáról, majd ezeket nyilvánosságra is hozta.

Sarah Paulson saját bevallása szerint két éven át Linda Trippel feküdt és kelt, a szerepért pedig több mint 13 kilót hízott. A maszkmesterek ugyancsak kitettek magukért a díszletek mögött, és egy halom protézissel egészítették ki a színésznő karakterét, jó pár pluszkilót pakolva rá. Ez utóbbi sokaknál kiverte a biztosítékot.

A filmvásznon történő kövérítés nehéz téma, amiről megoszlanak a vélemények. Sarah Paulsont azért támadták az igénybevétele miatt, mert egyesek szerint elhappolta a szerepet más, ugyancsak érdemes színésznők elől, akiknek a természetes testalkata is passzolt volna ahhoz, hogy tökéletesen alakítsa Linda Trippet – ellentétben Paulsonnal, aki jóformán felismerhetetlen a jelmezében.

Bár a színésznő hosszú éves pályafutást tudhat maga mögött, az alakítását érő kritikák ezúttal betaláltak nála. Mint mondja, megérti, ha a súlytöbbletet adó protézisek egyesek számára nem tetszőek, a beszólások mégis nagyon rosszul estek neki, elvégre két évig készült a szerepre.

Nagyon bántottak, de részben azért, mert úgy éreztem, gyakran megtörténik, hogy a munkádat kritizálják, de nagyon nehéz nem személyeskedni. És nehéz nem azt mondani, hogy két évem ment el erre az életemből, 13 kilót híztam ezért a szerepért. Együtt aludtam, lélegeztem, sírtam és véreztem Linda Trippel két évig. Szóval az, hogy egyesek leülnek a számítógép elé, és úgy döntenek, az erőfeszítéseim nem értek semmit és talán nem nekem kellett volna eljátszanom a szerepet, nos, ez rosszul esik és nem helyes

– idézte Sarah Paulsont a DigitalSpy.

Kritikák ide vagy oda. az említett sorozatot remekül fogadta a közönség. A színésznő egyébként ezt megelőzően a Ratched című sorozatban borzolta a kedélyeket, hasonlóan nagy sikerrel. Hogy a közeljövőben mit tervez, egyelőre nem tudni, attól viszont nem kell félni, hogy olyasmibe vágná a fejszéjét, amivel esetleg nem bír el.

(Borítókép: Sarah Paulson. Fotó: Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images / AFP)