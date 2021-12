Pokorny Lia csendre vágyik, de ez most nem jött össze

Pokorny Liát aztán tényleg senkinek sem kell bemutatni. Legtöbben talán A mi kis falunkból és a Beugró című, improvizatív, vicces szituációkra épülő szórakoztató műsorból ismerhetik. De színházban is aktívan tevékenykedik, és mostanában saját önálló sanzonestjén is lehet látni, aminek a címe: Liaison.

A Port.hu sorozatában, a Szessönben kiderült, hogy az egész lényegében onnan indult, hogy egy reggel arra ébredt, hogy tud sanzont énekelni. Aztán némi hangképzés után ebből lett ez az darab, ami a szerelemről szól, benne rengeteg érzelemmel, örömmel és bánattal.

(Borítókép: Kóródi Tamás és Pokorny Lia. Fotó: Port.hu)

Színpadon állni felelősséggel jár – ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy nem teheti meg egyszer sem, hogy nem adja meg a nézőnek a tiszteletet azzal, hogy nem 100 százalékot nyújtva végzi a munkáját, hisz a közönség soraiban ülők pénzt fizettek azért, hogy az ő alakítását láthassák. Nem teheti meg azt, hogy nem ad bele mindent, még akkor sem, ha olyan darabot ad elő, ami kimondottan gyűlöl.

Visszatérve a zenére: Lia otthonában állandóan szól a zene, hála a fiának. Szokott is neki zenéket mutogatni, és ezek általában olyan jó pillanatok. Ezeket leszámítva mégis a csend az, ami leginkább pihenteti. Persze nagy kedvence a bőralácsúszós jazzek,

de a csönd mindennél jobb, ha kikapcsolódásra vágyik.

A SZESSÖN próbatermében ezt nem tudta megtapasztalni, cserébe megtanulhatta elgitározni a Can't take my eyes off you című dalt.