11 éves kislány szült Beregszászon

November 18-án adott életet kisfiának egy 11 éves beregszári kislány. A gyermek kismama szüléséről a Beregszászi Járási Kórház szülész-nőgyógyászatának osztályvezető főorvosa, Szaharda Volodimir adott hírt a minap.

Bár azt tervezték, hogy a kislányt egy másik intézménybe szállítják, a szülés idő előtt beindult, így a helyi kórházban segítették világra a csecsemőt császármetszéssel.

Korábban azt terveztük, hogy a kiskorú lányt az Ungvári Városi Szülőkórházba küldjük, ahol nagyobb gyakorlat van a speciális esetekben történő szülésre. A szülés azonban hirtelen éjszaka kezdődött, és úgy döntöttünk, hogy nem kockáztatunk, és nem szállítjuk a vajúdó lányt Ungvárra, hanem sürgős műtétet hajtunk végre. Tekintettel a gyermek kis súlyára és a rendkívüli esetre, úgy döntöttünk, hogy a gyermeket a Munkácsi Megyei Gyermekkórházba szállítjuk

– magyarázta a főorvos.

A kisdedet egyébként születése után a fertőző osztályra helyezték át, ugyanis koronavírus fertőzést diagnosztizáltak nála. Úgy tudni, hogy a baba még mindig kórházban van, neonatológusok figyelik az állapotát – írta meg a KárpátInfo.

Tavaly januárban egyébként nagy port kavart egy hasonló oroszországi eset is. Akkor egy tizenhárom éves lány esett teherbe, a baba apjaként pedig alig tízéves barátját nevezte meg. A páros még egy tévéműsorban is szerepelt együtt, ahol orvosok mondták el, hogy az elvégzett vizsgálatokat elnézve lehetetlen, hogy a fiú legyen az apa, ugyanis még el sem kezdődött nála a pubertáskor, ennél fogva képtelen lenne életképes spermiumokat produkálni. A lány ennek ellenére hevesen tagadja, hogy mással is lefeküdt volna, és a barátja is szentül hiszi, hogy övé a magzat – írta meg korábban a Daily Mail.

A fiatal kismama később életet adott Emilia nevű kislányának, idén pedig több oldalon is arról számoltak be, hogy újra várandós. Ezúttal már egy 17 éves fiú ejtette teherbe, a lány pedig a News.com szemléje szerint azt mondta, hogy fogamzásgátló tablettát szedett, amik a jelek szerint nem működtek, és nem is akarja megtartani a babát, mert már van neki egy, és nem lesz ideje másikra.