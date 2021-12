Világsztárral vacsorázott Kocsis Tibor

Kocsis Tibor nagy Blue rajongó. X-Faktoros fellépései idején énekelt is a bandától, mint pedig nemrég kiderült, James Duncannel is jó barátságot ápol. Elmondása szerint közös ismerősök révén hozta össze őket a sors, nemrég pedig együtt is vacsoráztak Budapesten.

Itt voltak Budapesten nemrégen, hiszen ők voltak a sztárvendégek Havasi Balázs koncertshowján. Nagyon szűkös volt az idő, de szerencsére sikerült találkoznunk és elvittük a párommal őt és a kedvesét vacsorázni. Eddig még nem jártak Magyarországon, de nagyon tetszett nekik, ezért megígértük, hogy ha jönnék még, akkor körbevezetjük őket a városban, amire most ugye nem jutott idő sajnos

– árulta el a Blikknek Kocsis Tibor.

Az énekes hozzátette, hogy James közvetlen és kedves, a lap kérdésére pedig azt is elmondta, hogy szívesen készítene vele közös dalt, ám ez a projekt egyelőre várat magára, ugyanis a naptára az ünnepekre már teljesen tele van.