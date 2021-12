Hogyan lett Mariah Carey a télapó előfutára?

A Mariah Carey-jelenség olyasmi, amit mindenki ismer és elfogad, de igazán senki sem érti, hogy az énekesnő miért kopogtat be évek óta minden november elsején azt hirdetve, hogy az ünnep már a küszöbön áll, és ideje hangolódni.

Ahogy előkerülnek a télies fűszerekkel megbolondított italok, a karácsony illata nem szállingózhat a levegőben egy kis aláfestő zene nélkül, ami jellemzőn az a bizonyos All I Want For Christmas Is You. Mariah Carey jellemzően meg is lovagolja ezt a hullámot, és évről évre szó szerint órát állít az ünnepi szezon kezdetéhez.

Az énekesnő kvázi egy egész karriert épített fel karácsonyi szélben szállva. Jó pár tény erősíti tehát, hogyan lett ő a valaha volt legünnepibb figura a hírességek között. Az alapot természetesen az adta, hogy Mariah kisgyermekkora óta imádja a szeretet ünnepét, így szinte adta magát, hogy megszülessen az All I Want For Christmas Is You.

Nagyon ünnepélyes ember vagyok, imádom az ünnepeket. Kislánykorom óta karácsonyi dalokat énekelek, még karácsonyi kórusba is jártam. A dalt a karácsony iránti szeretetből írtam, és persze azért is, mert imádom a karácsonyi zenét

– mondta évekkel ezelőtt Mariah Carey.

Az énekesnő rajongása a szó szoros értelmében is kifizetődő volt. Az Insider 2018-as cikke szerint a dal a megjelenése óta legalább 60 millió dollárt hozott a karácsony királynőjének konyhájára, és ehhez még nem tartoznak hozzá például a Spotify által fizetett plusz összegek. Az említett felmérés persze 3 éve készült, így nem kérdés, hogy az énekesnő azóta még egy adag zöldhasút zsebre tehetett a slágerért.

A dalt természetesen jó páran feldolgozták azóta, maga az énekesnő is elővette már újra az alapot. De nem csak ez az egy karácsonyi száma ismert, tavaly például nagyot ment az Ariana Grandéval és Jennifer Hudsonnal elkészített Oh Santa! című ünnepi zene is.

Mariah Carey egyébként amellett, hogy már az első ősz végi szelek megjelenésekor beharangozza a karácsonyi szezont, megtette már azt is, hogy az amerikai hálaadás előtt felszerelte a téli dekorációt. Elvégre nem lehet elég korán kezdeni.

Miután 2016-ban véget ért kedvenc ünnepe, egy hónappal később úgy döntött, tart még egyet. Tervét valóban be is váltotta, szerzett a gyerekeinek új fát, voltak ajándékok és persze karácsonyi menü is – csak éppen januárban.

Idén, hogy ismét beköszöntött a tél, az énekesnő ezerrel nyomja a karácsonyi fícsöröket a közösségi oldalain. Az Instagramját elnézve az elmúlt hetekben másról sem szól az élete, csak a karácsonyi hangolódásról, ez pedig valószínűleg így lesz addig, amíg a szellem be nem teljesedik a Jézuska (az amerikaiak esetében pedig a Télapó) látogatásával – aki talán később is visszatér, ha a karácsony királynője úgy akarja!

(Borítókép: Mariah Carey 2019. december 17-én. Fotó: Terence Patrick / CBS / Getty Images)