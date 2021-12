Fordult a kocka a Szessönben

Péter Dávid neve ismerős lehet, hisz van a Port.hu-n blogja, illetve ott van a neve a SZESSÖN stáblistáján is. Kóródi Tomi és Jancsovics Máté is találkozott már vele, hisz minden felvételen ott volt, csak épp a kamerák túlsó oldalán, a próbaterem egy jóval kaotikusabb, egyáltalán nem kamerakész szegletében. Ő felügyelte a felvételt, tartotta a kapcsolatot a vendégekkel, ütötte az asztalt, amikor közel volt a határidő, és még nem volt sehol a kész adás. Jó, ilyen nem volt.

Ezzel a résszel nem a megúszásra játszottunk, nem az volt a cél, hogy valahogy okosba, egy könnyen behúzható vendéggel megoldjuk a 12 részesre tervezett első évadot. Eredeti terveink szerint is mindenképp be akartuk vonni a szerkesztőséget ebbe a mókába. Dávidnak volt ugyan zenekara korábban, de az a videóból is látszik, hogy valószínűleg nem véletlenül nem a nagyszínpadok fenegyerekeként, arénák megzengetőjeként, tízezres tömegek megtáncoltatójaként, esetleg slágergyáros zenészként lehet őt ismerni.

A videóból az is kiderült, hogy manapság nehéz igazán jó zenés műsort találni. Az biztos, hogy ilyen téren az értéket képviselő tartalmat nem feltétlenül a tévében kell keresni. Mert Dávid szerint a nettó szórakoztatás szintjén az X-Faktor és a Sztárban Sztár leszek! rendben vannak. A Dal is ugyanez a kategória, a Virtuózok pedig egy magasabb kultúrát képviselő szórakoztatást képvisel. A szélesebb körben is érdekes zenés műsorok feltételezhetőleg inkább a YouTube-on vannak inkább. Ilyen a Dalfutár, és persze a SZESSÖN. Előbbiben ritkán szól skate punk.

Ezzel kívánunk kellemes ünnepeket minden olvasónknak és nézőnknek!