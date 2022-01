A pornókirály lánya látta, ahogy kiscicát szoptatnak apja szexpartiján

Nemrég debütált a Netflixen a Crime Scene: The Times Square Killer című sorozat, ami a hírhedt sorozatgyilkos, Richard Cottingham történetét meséli el. A férfi egykor szexmunkásokra vadászott, a széria pedig az elbeszélés során kitér a New York-i pornókirály, Marty Hodas történetszálára is.

Hodas volt az első, aki annak idején vetítőgépen játszott pornófilmeket. Később már saját műveit is áruba bocsátotta, emellett szexpartikat is gyakran adott. Életvitele alól pedig a gyermekei sem mentesültek.

Ramola Hodas könyvet írt az életéről, és többek között azt is elárulta, hogy bizarr dolgokat látott az apja orgiáin, és az is megesett vele, hogy miközben az édesapjával beszélgetett, egy nő váratlanul előbújt a férfi asztala alól, és a száját törölgetve távozott.

Egy ízben a gyermek Ramola és testvérei szemtanúi voltak annak, ahogyan apja szexpartiján egy nő kiscicát szoptatott. Elmondása szerint üvöltözött a szüleivel, mert nem akarta, hogy a testvérei így nőjenek fel. Ám hiába próbálkozott, kérése süket fülekre talált.

Üvöltöttem velük emiatt. Azt mondtam, ti felnőttek vagytok, azt csináltok, amit akartok. De minket, gyerekeket miért nem küldtök el a barátainkhoz? Vagy egy hotelbe? Én voltam a legidősebb, és próbáltam megóvni a testvéreimet, de nem ment túl jól. Megkérdeztem a húgomat, hogy emlékszik-e, amikor anyu és apu partit adott, és egy félmeztelen pincérnő a melléből táplált egy kiscicát. Azt mondta, igen, fekete volt a cica. Ekkor 12 éves volt

– idézte a most 64 éves nőt a Page Six.