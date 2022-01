Szabó Zsófi és Shane Tusup összebújva kívánt boldog új évet

Hónapok óta rebesgetik már, hogy Szabó Zsófi és Shane Tusup egymás oldalán találták meg a boldogságot. A műsorvezető és az edző egy darabig nem nyilatkozott ezt illetően, ám néhány héttel ezelőtt megerősítették, hogy együtt járnak.

Mióta hivatalosan is egy párt alkotnak, a közösségi oldalaikat is kezdik megtölteni a közös fotók. Karácsony után tették közzé az első összebújós képüket, ekkor Shane Tusup lábbelije egyeseknél ki is verte a biztosítékot.

A páros az új esztendőt is ölelkezve köszöntötte, a pillanatot pedig követőiknek is megmutatták a minap.

Nagyon boldog új évet kívánunk mindenkinek!

– írta a fotók mellé az edző.