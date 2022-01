Visszakaphatja Britney Spears a fiai felügyeleti jogát?

Jelenleg valószínűleg a fél világ azon hüledezik, hogy Britney Spears a semmiből közzétett magáról két teljesen meztelenül lőtt fotót, melyeken csupán egy hangulatjel takarja a cenzúrára szoruló részt. Ezzel párhuzamosan letiltották a kommentelési lehetőséget is az énekesnő Instagram-oldalán.

Hogy mindez miért történt, nehéz kérdés, tekintettel a popdíva jellemzően különös viselkedésére. Britney Spears neve egyébként hónapok óta összefonódik a gondnokságával, amivel az apja több mint egy évtizeden át keserítette az életét. Ez idő alatt, és utána is számos konteó és vád felmerült az énekesnő családjával és más egyéb résztvevőkkel kapcsolatosan is, a teljes igazságot valószínűleg csak azok ismerhetik, akik maguk is részesei voltak.

Az énekesnő története azonban nem csak a gondnokságból és a pucérkodásból áll. A felszín alatt valószínűleg jóval több küzdelmet kénytelen megvívni, ennek egyike a gyerekei köré összpontosul.

Britney Spears életének egyik legnagyobb veresége volt, amikor a kétezres évek derekán ámokfutásba kezdett, a mentális egészségének megromlásával párhuzamosan pedig a gyermekeinek felügyeleti jogát is elvette tőle a bíróság. Később, amikor apja gyámsága alá került, fele-fele arányban osztoztak volt férjével a felügyeleti jogon, ám Jamie Spears egy idő után úgy döntött, lányának nincs szüksége olyan sok időre a fiaival, ezért ritkította a találkozók számát. 2019-ben aztán Kevin Federline is besokallt, miután idősebbik fia összekülönbözött a papával, és távoltartási végzést kért Jamie Spears ellen. Ekkor 70 százalékos felügyeleti jogot kapott, míg az énekesnőé harmincra csökkent – írta meg a HITC.

Mióta Britney Spears megszabadult az apjától, már maga dönthet a saját sorsa felől. Azzal viszont, hogy a gondnokság megszűnt, nem változtak a gyerekeit érintő felügyeleti jogai. Sean Preston 16, Jayden James pedig 15 évesek, és bár keveset látjuk őket, ezekből a bejegyzésekből az derül ki, hogy imádják az édesanyjukat – és viszont.

Az engedélyüket kell kérnem, hogy posztolhatok-e róluk, mert nagyon független kis pasik

– írta az énekesnő tavaly szeptemberben nem sokkal a fiúk születésnapja után.

A People szerint a fiúkkal Britney Spears vőlegénye, Sam Asghari is remekül kijön. Egyesek azt is rebesgették, hogy az énekesnő és edző párja gyermekvállaláson gondolkoznak, ám ekörül jelenleg nagy a csend.

Ami Kevin Federlinet illeti, máig nem világos, hogy milyen kapcsolatban van az exnejével. A jelek szerint az egykori rapper nem ügyködött azon, hogy keresztbe tegyen az Britneynek, és engedte, hogy találkozhasson a fiaival. Azon túl viszont, hogy engedi, hogy a gyerekek az anyjukkal lehessenek, nem tudni, hogyan viszonyul az énekesnőhöz. Miután kiderült, hogy a pophercegnő végre a maga ura lehet, szóvivőjén keresztül azt üzente, hogy amíg a gyerekek biztonságban vannak, addig minden további nélkül találkozhat velük.

Meglehet, hogy most, hogy Jamie Spears hivatalosan is kikerült a képből, a szülők higgadtan elintézik egymás közt, ki, mikor tölt időt a fiúkkal. A jövő ebben a kérdésben egyértelműen azon múlik, hogyan sikerül megegyeznie Kevin Federline-nak és a popdívának. Mindenesetre pereskedésre nem igen lehet ok, hiszen a fiúk néhány év múlva nagykorúvá válnak. Így ha csak nem történik valami drasztikus, nem valószínű, hogy változások következnek.

(Borítókép: Britney Spears fiaival 2013. április 17-én. Fotó: Jon SooHoo / LA Dodgers / Getty Images)