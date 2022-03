Sír a Nap Phuketen

Minden délelőtt pontosan 11 órakor csenget az inas Thaiföld legrangosabb üdülőhelyén, Phuketen a luxus eldorádójának, a Banyan Tree hotelnek 300 négyzetméteres villájába. A két hálószobás, hatalmas nappalival rendelkező, jéghidegre hűtött házban nem sok időt tölt, mert neki az a feladata, hogy a medencét megtisztítsa. Rafinált módon építették meg a jólét eme jelképét: a hálószobából egy ajtó elhúzása után már az örökké 30 fokos vízbe ugorhat a vendég. De van medencébe épített jacuzzi is, amelyet 34 fokosra fűtenek: a modern és a hagyomány szürrealisztikus világa tárul az Index hírlapírója elé, amikor a vízre visszatükröződik a 30 éves pálmafák hatalmas levélerdeje.

Még különlegesebbek a szolgáltatások, melyek közül kiemelkedik a „vízre szállított reggeli”. A legmodernebb, valódi thai hangulatot tükröző villák hatalmas medencéjébe rendelésre, jó pénzért kókuszpálmákból font, stabil, nem süllyedő tálcát helyeznek, s arra teszik a reggelit. A vendég már a látványtól is elalél, de ha kedve van, a kellemesen meleg vízben álldogálva is elfogyaszthatja.

Drága játék

Jó 40 esztendővel ezelőtt az ultramodern villaerdő helyén még mérgező cinkbánya állt, amit a szingapúri beruházó rehabilitált. Itt ezer hektáron építettek hét szállodát és golfpályát. Ma 2300 alkalmazott szolgálja ki a luxus iránt határozott fogékonyságot mutató vendégkört. Ezt már Paul Wilson, a főnök mondja, aki büszke arra, ismeri Budapestet is, igaz, Ázsia már jobban fekszik neki, mert több mint 10 éve itt él a korábbi profi golfozó. Érthető, hogy ez a sportág a szeme fénye, nemrégiben Vietnámban a világ egyik legszebb öblében, Danang mellett adott át luxushotelt a hozzá tartozó 18 szakaszos, tehát csúcsminőségű golfpályával. Phuketen, a Laguna Golf Klubban naponta 200-an ütik a labdát, ami komoly bevételt jelent, mert Thaifölön egy ismert pályán átszámítva legalább 90 000 forintba kerül a játék egy személynek naponta.

Az Index megtalálta a thaiföldi golf „öreganyját”, akit a helyiek kedvességből neveznek így. Igaz, alig múlt 50 éves, két gyermeket nevel, de már 31 esztendeje a Laguna Golf Klubban kezdődik minden napja: ő is caddie, azaz a golfozókat segítő alkalmazott. Van egy kis kocsija, beledugdossa a napi élelmet és vizet – ez az iszonyú meleg és páratartalom miatt igen fontos. Fejét, nyakát betakarja, mert védi a naptól – s aztán megy a játékosokkal. Ez kötelező szolgáltatás, azonnal odaadja a 13-féle ütőből azt, amit a golfozó kér, letisztogatja a labdát is. Ezért 5000 forint kötelező borravalót kap, igaz, nem minden nap kerül rá sor, hiába van szolgálatban. De rettentően büszkén mutatja a 001-es kocsiját, aminél régebbi nincs Phuketen. Bulin Hiranwadee, azaz

az „öreganya” havi bérként 50 ezer forintnyit pénzt kap, amit azonban a szálloda ugyanennyivel kiegészít.

Ez a szolgáltatások – mint amilyen a golf vagy a vegytisztítás – után kötelezően bevett pénz egyenlő és igazságos elosztásából származik és biztos megélhetésre elegendő. Hasonló a helyzet a borravalóval is, azt is szétdobják egymás között, ez az ázsiai gondolkodásmódból adódik, s a magyar utazó számára felettébb szimpatikus.

A golfpályán már arcul csapja az embert a valóság. Az amatőrök általában négyes csapatokban golfoznak, ezért az Index tudósítójához is „hozzácsapnak” három idegent. Ők oroszok, láthatóan élvezik a jólétet. Különösen a rendkívül jó golfmozgású, csinos partnerhölgy nem idegenkedhet a Naptól, legalábbis lebarnult bőrszínéből ez a következtetés adódik. Párja legalább 30 évvel idősebb, állandóan cigizik – ha nem, ceruzát rágcsál. Moszkvából érkeztek, s télen 4-5 hónapot töltenek Phuketen, ahol parádés villájuk van a Laguna közelében. Ennyi, amit információként 4 óra játék alatt meg lehetett tudni róluk.

Özönlöttek az oroszok

A statisztikák már sokkal beszédesebbek, s nyersen világítanak rá arra: a pandémia utáni sokkból éppen felemelkedő turista nagyhatalom, Thaiföld számára súlyos hatása van a háborúnak. Ha kerülőúton is de az orosz turisták alighanem jönni fognak ugyan, de jelenleg a fizetés nehézkes. A világjárvány előtt ez az ágazat adta a nemzeti össztermék 12 százalékát, valamint négy és fél millió embernek biztosnak tűnő megélhetést, mert az előző évtizedben meredeken emelkedett az országba érkező külföldiek száma, mígnem 2019-ben elérte a csúcsot 40 millióval. Aztán beütött a járvány és tavalyelőtt a beutazók száma hat millióra zuhant. Az év első hónapjaiban hivatalos adatok szerint 30 nap alatt átlagban 130 ezer külföldi érkezett, míg korábban havonta több mint három millió!

Ezt mi is jól érzékeltük: amikor a korábban mindig nyüzsgő, bárokkal teli phuketi óvárosba hajtottunk, a taxis nem kecsegtetett sok jóval.

Itt este nyolckor megáll az élet, minden bezár

– mondta, de nem hittünk neki.Aztán pontosan így történt: a híres Talang Roadon egyetlen bár tartott nyitva kilenc óráig, mert nincs vendég. Korábbi emlékeinkből feltolult a szexre éhes turisták látványa és a bárokból kiáramló kábítószer maró szaga – ebből mára semmi nem maradt. Még az eső is elkezdett ömleni, mint ahogyan megtette napközben is. A helyiek értetlenül fogadták, mert főszezonban délelőtt egyszerűen nem esik, mondják. „Még a Nap is sír, amikor ezt az ürességet látja” – tették hozzá.

A viszonylag kevés külföldi összetétele is alaposan megváltozott. Amíg a járvány előtt főleg németek jöttek, addig az idei év első két hónapját az oroszok uralták: minden második utas orosz vagy kazah géppel érkezett, pontosan 50 ezer. A németek, mint második legnagyobb beutazó ország mindössze 25 ezer turistával szerepelt, míg amerikai csak 10 ezer volt. A számok jelzik, mekkora veszteséget jelent a pandémia után most a háború Thaiföldnek, de a többi turistaparadicsomnak is. Három évvel ezelőtt

az orosz turisták hivatalos adatok szerint ezermilliárd forintnyi pénzt költöttek el az országban,

nem beszélve az oligarchák vásárlásairól, amelyek elsősorban tengerparti ingatlanokban nem utolsó sorban pedig jachtokban merültek ki.

Ilyen körülmények között Ázsia meghatározó befektető csoportja, a Banyan Tree még inkább a luxusra és a zöld programokra helyezi a hangsúlyt, mert úgy vélik: a Föld jövője iránti felelősségtől, a szabadságtól, mint első számú társadalmi igénytől vezényelt gazdagabb, képzett amerikai vagy európai turisták jönni fognak. Választásukat pedig az is befolyásolja, látják-e, hogy a szállodavállalat tesz a jövőért, felelősen gondolkodik.

Ehhez az is hozzátartozik, mindenütt legyen edzőterem és tartósítószer mentes étel. Utóbbi Phuketen nem probléma, mert a tengeri halak és a gyümölcsök folyamatosan friss kínálatot biztosítanak. A szállodalánchoz tartozó Angsana hotelben azonban eredeti ötlettel álltak elő: az edzőtermet a pálmák alá helyezték, a súlyzók pedig fából készültek.

Megmentett teknősbékák

Mint Dr. Steve Newman, a Banyan Tree fenntartható fejlődésért felelős vezérigazgatója lapunknak elmondta: nagyon sok projektjük bizonyítja, ez a jövő útja. A befektetői csoport például 500 ritka teknősbékát mentett meg a kipusztulástól, a Maldív-szigeteken ők alkalmaztak először tengerbiológust a krallok védelme érdekében, Thaiföldön pedig víztisztító művet telepítettek Koh Samui szigetére, és évente 300 millió forintot költenek a helyi alkalmazottak környezettudatos képzésére.

Az emberek kiéheztek az utazásra, pénzük van, mert két évig nem költötték el az erre szánt összeget, a háború meg innen szerencsére messze tombol

– mondja Heshian Peiris, a bangkoki Banyan Tree vezérigazgatója, aki ausztrál, de két gyermeke Thaiföldön született. Amikor felhozom neki azokat a rémtörténeteket, amiket az Index olvasói is megosztottak januárban a járvány alatti karantén körülményeiről, csodálkozik. Való igaz, mi is érzékeltük: Phuketen rendezetten mentek a tesztvizsgálatok akár kórházban, akár a parkolóra telepített sátrakban, akár a repülőtéren. Sehol nem kellett 10 percnél többet várni, az eredményeket az applikáción órákon belül tudatták. Peiris szerint a járvány és a háború egyértelműen a luxus felé tereli a turistákat, mert az fog utazni, akinek tartósan lesz pénze, ilyen emberből pedig sok van a fejlett ipari országokban, no meg Indiában, Kínában, Oroszországban.

A járványügyi intézkedésekre is tartósan fel kell készülnie mindenkinek, de a háborúra, és annak hatására nem lehet.

