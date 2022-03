Tóth Dávid utólag már bánja az exatlonos taktikázását

Az egykori Nagy Ő, Tóth Dávid olimpiai ezüstérmes, világbajnok kajakozó másodjára is a Dominikai Köztársaságba utazott, hogy az Exatlon Hungary pályáin bizonyítson. Az All Star csapatához csak az évad közepén csatlakozott, viszont már haza is tért, mert véget ért számára a sportreality. Távozása botrányos volt, hiszen a párbaját megelőző viadalon is már neki kellett volna megküzdenie a továbbjutásért, de helyette a Bajnokok legjobbika, Somhegyi Krisztián ment a végjátékba.

