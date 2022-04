Elköltözött Lakatos Márk, megtapsolták a papucsát

Február közepén tette nyilvánossá Instagram-oldalán Lakatos Márk, hogy elutazott Marbellára. A bejegyzésekből kiolvasható, hogy egy új munkalehetőség szólíthatta külföldre, hogy aztán Budapest és a spanyol üdülőközpont között ingázzon. Húsvétra hazatért, és interjúban mesélt a 168 Órának arról, hogy pontosan milyen feladat miatt kezdett kétlaki életet.

Az ismert stylist és műsorvezető elárulta, hogy színházi szerepre is készül, de februárban először más ügyben keresték meg:

egy marbellai, tengerparti kis beach bar vendéglő felépítése, megnyitása kreatív igazgatóként

– mondta a stylist. Spanyolországhoz való kötődése korábbi időkre visszanyúl, mert élt Madridban, és dolgozott a spanyol idegenforgalomban. A bár már meg is nyitott, amelynek a dizájnját és az arculatát is Lakatos Márk tervezte. „Nagy, luxuskategóriás intézmények környékén vagyunk Marbella tengerpartján, mint a Nikki Beach vagy a Puro Beach, de nálunk nem 500 eurót kell fizetni, ahogy belépsz, hanem ez egy kis stílusos sziget.” A nyitás óta törzsvendégeket is sikerült bevonzania.

Spanyolországban nem is ismernek – ott nem én vagyok az ország stylistja még, ott csak egy furcsa, excentrikus figura vagyok

– mondta a spanyolok fogadtatására utalva.

A szegecsekkel kivert Crocs papucsomnak tapsoltak és lefotózták. Nem véletlen, hogy a spanyoloknál a médiában sokkal több meleg és excentrikus figura van, mint Magyarországon, ez kint sokkal természetesebb.

A kétlaki életet úgy tervezi, hogy két hetet Spanyolországban, két hetet Magyarországon tölt, mivel az RTL Reggeli című műsorán továbbra is dolgozik.

Teljesen életképesnek tartom hosszabb távon is, hogy az életem egyik felét itthon éljem, a másikat pedig kint, Spanyolországban.