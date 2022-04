James Corden befejezi a The Late Late Show-t

Corden nyilvános monológjában könnyek között fejtette ki, hogy a műsor megváltoztatta az életét, sokat köszönhet neki, azonban sosem ezt látta karrierje végpontjának, és izgatottan várja, mit tartogat számára a jövő. Továbbá megígérte a nézőknek, hogy az utolsó évad tele lesz meglepetésekkel, és nagyobbat fog szólni, mint valaha.





Corden 2015-ben vette át az amerikai, késő esti talk show vezetését a szintén színész, illetve humorista Craig Fergusontól. A műsorvezető közel nyolc évadot töltött a műsor élén, ennek az időszaknak olyan ikonikus jeleneteket köszönhetünk, mint a méltán népszerű Carpool Karaoke vagy az elképesztően vicces, azonban igen undorító Spill Your Guts or Fill Your Guts legjobb pillanatai.

Arról, hogy ki lesz a The Late Late Show következő arca Corden után, egyelőre még nincs hír.

(Borítókép: James Corden a The Late Late Show című műsorban 2018. október 24-én. Fotó: Terence Patrick / CBS / Getty Images)