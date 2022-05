Rapperekkel készít dalt a Tankcsapda

Különleges kollaboráció van a láthatáron: a Tankcsapda és a BSW közös dalon dolgozik, amely néhány héten belül egy klippel együtt debütál a YouTube-on. A rockerek és a rapperek a napokban már a projekthez szükséges fotózást is megejtették, ahol az Index is jelen volt.

Már önmagában az is meglepő, hogy a Tankcsapda bárkivel is közös nótát készít, a debreceni zenészekre ugyanis egyáltalán nem jellemző, hogy bevállalnának ilyesmit. Elmondásuk szerint többször is kaptak már megkereséseket különféle zenei együttműködésekre, s bár egy feldolgozáslemezt már készítettek, kollaborációkban ezidáig nem voltak partnerek. A BSW két tagja, Sziklai Mátyás és Ferenczei Gábor viszont nemrég olyan dalötlettel állt elő, ami első hallásra megfogta a rockereket, a közös munka pedig mostanra olyannyira előrehaladt, hogy már egy klipet is elkezdtek forgatni a dalhoz, amely tulajdonképpen a rap és a rock vegyítéséből született.

Mi nem hiszünk a stílusok közötti különbségben. A Dolgozzátok fel című lemezünk is erről szól, amin olyan zenekarok is szerepelnek, amelyeknek semmi köze nincs a Tankcsapdához

– mondta Fejes Tamás az Indexnek, megjegyezve, hogy ez a dupla album minden idők második legnépszerűbb Tankcsapda-lemeze lett. „A csendes hallgató, az intelligens közönség ennek az üzenetét azért fogja” – tette hozzá a dobos. „Tudjuk jól, hogy a zenekar határait súroljuk, vagy akár túl is lépjük ezzel a projekttel, ráadásul a Tankcsapda fénysebességgel robog a 35 éves jubileum felé, és emiatt inkább a kiszámíthatóságra meg a stabilitásra kellene törekednünk. De azért, ahogy azt mindenki tudja, időnként szeretjük borzolni a médiakedélyeket, és néha-néha odateszünk egy-egy olyan fricskát, amin nyugodtan lehet csámcsogni. Ez most ismét egy jó alkalom erre, miközben azt is tudjuk, hogy jót csinálunk ezzel.”

„A stílushatárokban mi sem hiszünk. Ez a BSW karrierjében egyébként meg is figyelhető. Ha nem is tudatosan, de háromévente azért váltunk a stílusok között” – magyarázta kérdésünkre Sziklai Mátyás.

A rapen belül csináltunk már mindenfélét, poposabbat és odamondogatósabbat is, a készülő Sex, Love, Rock and Roll című lemezünk viszont sokkal inkább rockosabb hangzású lesz. Ebbe a dalba pedig beleillik a Tankcsapda stílusa.

A zenészek abban is egyetértenek, hogy kizárólag azoknak a daloknak van értelme, amelyek nem különféle elvárások mentén, hanem az alkotók saját szórakoztatására születnek. A közös projektben mindnyájan jól érzik magukat, és a készülő nótával is nagyon elégedettek, alig várják, hogy a közönségük is megismerje. Ugyan a dalszövegből ítélve a BAZ + (túl vagyok rajtad) című szám feltehetőleg nem kerül fel a rádiós lejátszási listákra, a zenei streaming-szolgáltatóknál biztosan elérhető lesz.

