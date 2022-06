A Best of Balaton idei jelöltjei közül elsőként Zamárdi egyik évtizedek óta meghatározó helyét mutatjuk be. Mintha csak körzővel, vonalzóval mérték volna ki, annyira a város mértani közepén helyezkedik el a legendás Patkó Büfé. Öhlmann Gyula egyszerűnek tűnő intézménye a parttól pár sarokra található, így klasszikus strandbüfének hiba lenne nevezni. Az Patkó egyik különlegessége, hogy mindenből törekszik helybelit használni: itt balatoni termelők alapanyagaiból készült ételek, térségi borok és házi szörpök várják a betérőt. De mindenképpen meg kell említeni a bográcsételeket, illetve a sült vagy füstölt angolnát is.

Till Attila, a Best of Balaton kurátora valósággal szerelmet vallott a helynek, ahol a vandégnek akkor is igaza van, ha nincs igaza, és a tulajdonos számára az a legfontosabb, hogy semmi se ronthassa el a jó hangulatot.

Az 1977-ben nyitott büfé sok tulajdonosváltáson esett át. Öhlmann Gyuláék már nyolc éve dolgoznak a Patkó Büfén. Sok munkájuk volt benne, hiszen a „régi, megkopott Patkó Büfét” vissza kellett hozni a köztudatba, mint egy olyan helyet, ahol a vendég jót kap jó áron.

A rövid élelmiszerláncoké a jövő

– vallja a tulajdonos, aki az első pillanattól kezdve a helyi termelőket részesítette előnyben. A Patkó Büfében így Balaton-melléki halakat, kistermelői hurkákat, sült kolbászokat, pecsenyehúst, pirított csülköt is lehet falatozni, kecske és birka, különböző sajtok, szezonális zöldségek is az ételekbe kerülnek. A szörpöt ők készítik, a sör is környékbeli főzdéből jön, a borlapot pedig helyi borászokkal rakják össze.