Kiszel Tünde összeköltözött Emilióval

Néhány napra a naptárkészítő Kiszel Tündét elszállásolja az Emilio-família. Az összeköltözés csak átmeneti, amíg otthonát felújítják.

„Tündével nagyon régóta jóban vagyunk, ezért amikor felmerült, hogy felújíttatja az otthonát, azonnal felajánlottuk, hogy költözzön hozzánk, amíg a munkálatok véget nem érnek. Mindig szívesen látjuk, jókat beszélgetünk együtt, repül az idő a társaságában” – mondta Emilio a Metropol szerint, akinek meghívását örömmel fogadta Kiszel Tünde.

Csak egy kis restaurálás lesz a lakásomban, ha elkészültek, már megyek is vissza. Mozgalmas a nyár, több rendezvényre is meghívtak az utóbbi időben. Voltam születésnapi buli, de legénybúcsú vendége is. Mindig van valami történés körülöttem