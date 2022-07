Három hónappal ezelőtt volt Nagy Bandó András szívritmus-szabályozójának cseréje. A Karinthy-gyűrűs közönségkedvencnek egy ideig a napi edzéseit is szüneteltetnie kellett, de azóta az élete visszatért a régi kerékvágásba – írta meg a Bors.

A harmadik pacemaker behelyezése könnyebb az orvosnak, esetemben Kónyi Attilának is, hisz adott a kis tasakszerű hely és a két bent lévő, a szívben rögzített elektróda, fölvág, behelyez, elektródát becsavar, lezár, és könnyebb nekem is, elég az érzéstelenítés, így aztán műtét közben József Attila verseiből mondtunk részleteket. Tíz nap múltán újra edzettem, s azóta is ezt teszem. Minap megvolt az első kontroll, minden rendben, jövő augusztusig »működök«.