Tudjuk, hogy imádja a Balatont, de mit szeret benne a legjobban?

Ideje szavazni, hogy a Best of Balatonban bemutatott éttermek, látnivalók, cukrászdák, borozók és egyebek közül melyik érdemeli ki a legjobbak legjobbja címet.

A Best of Balaton újabb listája egy deklaráltan szubjektív válogatás, amelyet a MOL Nagyon Balaton és az Index által felkért kurátorok állítottak össze. Ennyi Balaton-rajongó híresség nem tévedhet, de a végső ítélet az Index-olvasóké.

Az idei listán szereplő legjobb balatoni helyeket, látnivalókat, ügyeket, eseményeket és személyeket kisfilmeken mutattuk be a nyár folyamán, és most ön is voksolhat a kedvencére!

A közönségszavazás nyertesének a díjat a Balaton Ünnepén adjuk át, amely idén a ZamJam rendezvény keretein belül valósul meg július 30-án Zamárdiban, ahol az ünnepi hangulatot Shaggy, a Deladap és a Random Trip biztosítja. A színpadon az Index díja mellett életműdíjat is átadunk, a kitüntetett személyére a 2021-es győztes, Csapody Balázs, a Kistücsök Étterem tulajdonosa tesz javaslatot.

A Balaton Ünnepére idén is várunk minden Best of Balaton kurátort, a 2021-es és 2022-es Best of Balaton jelölteket, illetve mindenkit, hogy együtt ünnepeljük a magyar tengert.

Mit szeretsz a Balatonnál? Szavazz a kedvencedre prev next Hogyan tudok szavazni? A helyszínek között a lapozóval vagy a térképen elhelyezett pontok kattintásával tudsz váltani. A kapcsolódó cikk megtekintéséhez nyomj a Tudj meg többet gombra. Az Erre szavazok gombbal pedig leadhatod a voksod. Fontos, hogy csak egyszer szavazhatsz. Kezdjük! Együttműködő partnerünk a

Nagyon Balaton 2022 Villa Kabala

Tapolcai-tavasbarlang

Budavári Dóri

Neked főztem

Kaáli Autó-Motor Múzeum

Tihanyi Piac placc

Mór24

Bergmann Cukrászda

Homola Borterasz

Lángos

Balaton-felvidéki kéktúra útvonal

Patkó Büfé

Bereczki Kata

Mala Garden

Völgyhíd Étterem Kőröshegy

Majthényi Présház

Futás-Kocogás a Balatonon

A konyhám 365 stúdió

Fonyódi kutyásstrand

Balatoni Retró

(Borítókép: A tihanyi sétány és a Visszhang-domb jobbról a Balaton a felújítás alatt álló bencés apátság temploma állványzatáról fotózva 2021. június 10-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)