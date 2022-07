Ben Affleck és Jennifer Lopez összeházasodott

Mint arról korábban az Index is több ízben beszámolt, Jennifer Lopez és Ben Affleck egymásra találása óta boldogabb, mint valaha. Az Index áprilisban jelentette a hírt, hogy a pár húsz év után ismét eldöntötte, hogy összeköti az életét. Az első eljegyzésüket felbontották, a második eljegyzés pedig az oltárhoz vezetett.

Jennifer Lopez vasárnap jelentette be házasságukat a rajongóinak szóló hírlevelében, az On the J Lo-ban, „Megcsináltuk” címmel. Lopez eredetileg áprilisban ugyanebben a hírlevélben hozta nyilvánosságra eljegyzésüket.

A szerelem gyönyörű. A szerelem kedves, és kiderült, hogy a szerelem türelmes. Húsz évet várt

– írta az üzenetben, Jennifer Lynn Affleck aláírással.

Bluetoothos hangszóró játszotta a bevonulózenét

Az énekesnő a Guardian szerint azt írta, hogy a pár szombaton Las Vegasba repült, négy másik párral együtt álltak sorba az engedélyért, és nem sokkal éjfél után házasodtak össze a Little White Chapelben, egy kápolnában. Lopez elmondta, hogy egy bluetoothos hangszóró játszotta le a rövid menetelésüket kísérő zenét az oltárhoz.

Igaza van annak, aki azt állítja, hogy minden, amire szükséged van, az a szerelem. Annyira hálásak vagyunk, hogy ezt bőségesen megkaptuk, egy új csodálatos családot öt csodálatos gyermekkel, és egy olyan közös életet, amire még soha nem vártunk ennyire, hogy elkezdjük

– írta Jennifer Lopez. Hozzátette, ha elég türelmesen vár az ember, akkor „talán élete legszebb pillanatát egy Las Vegas-i autós átjáróban találja meg hajnali fél egykor, a szerelem alagútja autós átjáróban, a gyerekeiddel és azzal, akivel örökké együtt leszel. A szerelem nagyszerű dolog, talán a legjobb dolog és érdemes várni rá”.

Új névvel új élet kezdődik

Esküvőjük híre először vasárnap terjedt el, miután a nevadai Clark megye jegyzői hivatala nyilvánosságra hozta, hogy a pár megkapta a házassági engedélyt, amelyet szombaton dolgoztak fel. A házassági engedély beadványából kiderült, hogy Lopez a Jennifer Affleck nevet vette fel.

Az 52 éves Jennifer Lopez és a 49 éves Ben Affleck a 2000-es évek elején jártak együtt korábban, ami a „Bennifer” becenevet szülte, majd tavaly újraélesztették románcukat. Együtt szerepeltek a 2003-as Gigli és a 2004-es Jersey Girl című filmekben. Ez idő tájt eljegyezték egymást, de soha nem házasodtak össze, a „túlzott médiafigyelemre” hivatkozva egy nyilatkozatban bejelentették, hogy elhalasztják az esküvőt, mielőtt szakítottak.

Ben Affleck 2005-ben vette feleségül Jennifer Garnert, akivel három közös gyermekük van. Ők 2018-ban váltak el.

Jennifer Lopez korábban háromszor volt házas. Rövid ideig, 1997–1998 között Ojani Noa, 2001–2003 között pedig Cris Judd felesége volt. Marc Anthony énekessel 2004-es esküvője után egy évtizedig voltak házasok, és 14 éves ikreik vannak.

Arról, hogy a házaspár szeretne-e közös gyermeket vállalni, az Index itt írt.

