Itt a magyar celebek listája – Majka mindenkit maga mögé utasított

A magazin immáron kilencedik alkalommal készített listát a legértékesebb magyar celebekről, ahova húsz név került fel. Ezúttal az eddigieknél részletesebb, több bemeneti adattal dolgozó kutatást végeztek, ahol hat kategória szerint, számosított adatokkal határozták meg a sorrendet.

Íme, a dobogósok

A hat tényező – ismertség, láthatóság, kedveltség, hitelesség, pénztermelő képesség és online jelenlét – alapján 2022 legértékesebb magyar celebje Majoros Péter, azaz Majka lett, aki az előző évi lista éllovasát, Sebestyén Balázst taszította le a dobogó legfelső fokáról. A tavalyi győztest végül sajtóemlítésekkel, címlapszereplésekkel és az online metrikával előzte meg a rapper, kedveltségével és hitelességével nem tudott kompenzálni Sebestyén Balázs, így kénytelen beérni a lista második helyével. Ennek ellenére még mindig ő számít a legismertebb magyar celebnek.

A bronzérmet Rúzsa Magdolna zsebelhette be, aki hat helyet javítva futott be a dobogó legalsó fokára. Tavaly az ő dalait játszották legtöbbször, ötvenhétezerszer a rádióban, a bulvárlapok rendszeresen rakják hatalmas fotókkal a címlap közepére.

Átrendeződött a teljes mezőny

Nagy mozgolódás volt a mezőny többi részében is, hiszen D. Tóth Kriszta és Schobert Norbert visszatért a top 20-ba, új szereplőként pedig Szabó Zsófia és Rácz Jenő is felkerült a listára. A legnagyobb esést Till Attila produkálta, aki tizenegy hellyel csúszott vissza a korábbiakhoz képest, és jelenleg a 17. pozícióban található.

Eddig – mondhatni – papírforma szerint alakult a legkedveltebb-leghitelesebb celeb kategóriagyőzelme – tavalyig Borbás Marcsié voltak ezek a címek, és az NRC reprezentatív kutatása alapján a közönség még mindig őt tartja befutónak. A Forbes módszertana új elemeként mért, pozitív és negatív tartalmak arányát elemző márkaegészség-indexet is figyelembe véve idén viszont itt is trónfosztás történt: Fördős Zé hajszállal előzte be a második leghitelesebb Rúzsa Magdit és a most csak harmadik Borbást.

A szakmai zsűri és a Forbes szerkesztősége is a legértékesebb pontszámokkal jutalmazta, ezáltal D. Tóth Kriszta lett a leghitelesebb celeb kategória győztese.

Ennek érdekes ellentétét mutatja Schobert Norbert, aki ismertsége, online elérése és sajtóemlítései alapján akár még a dobogóra is felférhetett volna, ha – feleségével, Rubint Rékával együtt – az NRC reprezentatív kutatásának kedveltséget és hitelességet mérő szempontjában nem a mezőny hátsó felében végezne évről évre. A lista 20. helyezettjét, Csobot Adélt hasonló okok tartják a mezőny végében – írja a magazin.

(Borítókép: Majoros Péter. Fotó: Kaszás Tamás / Velvet)