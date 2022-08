Így élnek az utolsó magyar király dédunokái, Habsburg Zsófia és Ildikó

Habsburg Ildikó és Zsófia, az utolsó magyar király, IV. Károly dédunokái szüleikhez hasonlóan több nyelven beszélnek. Magyarországon nőttek fel, angol nyelvű óvodába jártak, Budaörsön magyar katolikus iskolába, majd német nyelvű iskolában érettségiztek. Most már mindketten Spanyolországban tanulnak egyetemen, és a spanyol után ötödik nyelvként franciául tanulnak. A szüleikkel németül beszéltek, de itthoni barátaikkal magyarul.

– mondta Zsófia.

Zsófia és Ildikó édesapja, Habsburg György osztrák és magyar újságíró, politikus, a kilencvenes évek közepe óta dolgozik diplomáciai területen, 2021 óta Magyarország nagykövete Párizsban. Apai dédapjuk IV. Károly, az utolsó magyar király, apai nagyapjuk pedig Habsburg Ottó, az utolsó magyar trónörökös, politikus, európai parlamenti képviselő volt. IV. Károlyt és családját 1919-ben megfosztották a tróntól, később valamennyi érintett országban eltörölték a nemesi címeket és rangokat.

Édesanyjuk Eilika oldenburgi hercegnő. A házaspár az 1990-es években Sóskúton telepedett le, három gyermekük Magyarországon született: Zsófia Mária 2001-ben, Ildikó Mária 2002-ben és Károly Konstantin 2004-ben.

Elmondásuk szerint átlagos gyerekkoruk volt Sóskúton, a barátaikkal együtt nőttek fel. A lovaglás volt a fő hobbijuk, rendszeresen nemzetközi versenyeken vettek részt. A családtörténettel lépésről lépésre ismerkedtek.

A politikáról és történelemről többet beszélünk, apukánk is ilyen területen dolgozik. Minket is mindig érdekelt, sokat kérdeztünk róla

– jegyezte meg Ildikó. Otthonként Sóskútra tekintenek, ott találkozik többnyire a család, ünnepekkor is ott vannak. Zsófia és Ildikó magyar és osztrák állampolgár. Nagypapájuknak, Habsburg Ottónak 1989-ben még öt útlevele volt.

„Itt nőttünk fel, itt születtünk, nemzetközi lovasversenyeken is Magyarországot képviseltük. Édesapánk is Magyarország nagykövete” – szögezték le.

A magyarok és a Habsburgok történelmi viszonyában bőven voltak konfliktusok, többek között két szabadságharc, illetve az azokat követő megtorlások. Zsófia szerint azonban ez nemcsak a Habsburgok történelme, vagy a magyarok történelme, hanem a közös történelmük. Tények, amik megtörténtek.

Körülbelül 500 évről beszélünk, amiben nemcsak két szabadságharc történt, hanem Mária Terézia uralkodása vagy az osztrák–magyar kiegyezés is, ami Magyarországnak gazdasági szempontból pozitív korszakot nyitott meg. Sok mindent ki lehet belőle ragadni, és megítélés kérdése is, hogy mire fókuszálunk. Ezek történelmi tények persze, volt pozitív és negatív korszak is ebben a hosszú kapcsolatban