Milliárdosok nyomában: belefutottunk Roman Abramovics luxusjachtjába

Saint-Barthélemy szigeténél időnként Roman Abramovics luxusjachtjai is felbukkannak, nem véletlenül. Ugyan az orosz milliárdos arrafelé nyilvánosan sosem mutatkozik, egy 70 hektáros földi luxusbirodalmat tart fenn a Karib-tengeren.

Furcsán érzi magát az ember, amikor a karibi övezetben viszonylag szabadon utazgatva Saint-Barthélemyre, vagy ahogyan az angol turisták az ízletes rumot kortyolgatva mondják: St. Barthsra érkezik. Gustavia, a kikötő kicsi, inkább a közepes jachtoknak találták ki, ezekből pedig rengeteg van, hiszen a sziget a milliárdosok találkozóhelye. Fényképezni nehezen lehet, a jachtok személyzete hangos kiabálással és karmozdulatokkal zavarja el a fürkésző gépeket kezükben tartó érdeklődőket. Két-három szintes luxushajókról van szó, bérleti díjuk hetente több tíz millió forint.

Ötszintes jachtok

Az igazán hatalmas magánjachtok a viszonylag kicsi, sekély Octaviába nem tudnak beállni, ezért megejtően gyönyörű, amint a kabinokból kiszűrődő fényük mint égősorral feldíszített fenyő aranyozza be a jobbára csendes tenger horizontját. A tengerparti éttermekből este öt-hat hatalmas jachtot lehet megfigyelni, legalább ötszintesek lehetnek. Amikor az Index a helyszínen járt, közöttük volt az Eclipse is. Az ízletes halakat felszolgáló helyi pincér pedig kívülről fújta, ki a tengeren látható hatalmas magánhajó gazdája. Miután Gustaviába nem tudnak befutni, helikopterrel vagy kis motorosokkal hozzák partra utasaikat.

Az Eclipse tulajdonosa Roman Abramovics orosz milliárdos.

A hajót Hamburgban építették, 12 évvel ezelőtt bocsátották vízre, 162 méteres hosszúságával meglehetősen sokáig számított a világ legnagyobb magánhajójának. Két helikopterleszállót és 24 kabint álmodott meg a tervező, a személyzet létszáma 70 fő. A Forbes úgy becsülte, ára átszámítva 130 milliárd forint, s manapság egy török kikötőben, Marmarisban állomásozik. Csakúgy, mint Abramovics időközben beszerzett újabb ékessége, a modern vonalvezetésű, ezért 270 milliárd forintot érő Solaris nevű jacht, amit szintén török kikötőben, Bodrumban horgonyoztat.

Saint-Barthélemyben az keltette fel érdeklődésünket, miért éppen erre a szigetre jár az orosz milliárdos. Nyomába eredtünk. A közeli karibi szigetekről befutó gyorsjáratú hajóból kiszállva elő kellett venni az útlevelet, mert az alig 24 négyzetkilométeres terület jogilag Franciaország tengerentúli közössége. Ez azt jelenti, hogy a francia törvények érvényesek, de helyi választott testületek igazgatnak, az alig több mint 10 ezer ember pedig francia állampolgár, következésképpen szavazhat az elnökválasztáson is. Mindez természetesen hosszú éveken keresztül, az orosz agresszió miatt idén februárban foganatosított büntetőintézkedésekig jogbiztonságot jelentett annak, aki ideérkezett, legyen akár orosz milliárdos, mint például a Chelsea akkori tulajdonosa – Roman Abramovics.

Madonna birtoka

Octavia a rendezett francia kikötőkre emlékeztet, a sétálóutcán luxusüzletek sorjáznak, az árak viszont az európaiak duplája. Már a levegőben vagy a remek kávét szürcsölgetve is érezni, amit a helyi sofőrünk, Pierre lépten-nyomon hangoztat:

egy négyzetméterre számítva a Földön itt él a legtöbb milliárdos.

Példaként Madonnát, Richard Gere-t vagy Sylvester Stallonét említi, akik itt vásároltak hatalmas ingatlant. De a sziget története sem mindennapi, amire a francia–svéd zászlóduó emlékeztet a kikötőről a hegyekbe vezető úton. A franciák 1648-ban szálltak partra, de egy kereskedelmi vita rendezése fejében 1784-ben Gusztáv svéd királynak engedték át a területet, amit aztán alig 100 év múlva visszakaptak.

A világ városai közül itt van a legtöbb Mini Cooper, természetesen erős motorral felszerelt cabriók. Ennek a magyarázata, hogy a sziget dombos-hegyes, az utak rendkívül keskenyek. Gyorsan, mégis biztonsággal csak ezzel a típussal lehet haladni, amit Pierre meg is mutat. Elhaladunk a talán legmenőbb partihelyszín, a Nikki Beach és Mick Jagger hangstúdiója mellett, hogy egy hegyhátra érkezve Pierre csaknem satufékezzen – pedig a felületes szemlélő nem lát semmi furcsát. De amikor a sofőr megengedi, hogy felálljunk a Mini ülésére, akkor kiderül: alattunk igazi paradicsom található. Hatalmas, legalább 70 hektáros ültetvény, rendezett, gondozott pálmafák között meghúzódó melegházak hálóval védett területen.

Ez Abramovics birodalma, innen látják el friss zöldséggel és gyümölccsel a hajóját, amikor errefelé jár.

A sofőr levisz a tengerpartra: igazán hangulatos a kis öböl, néhányan még fürdenek is, Abramovics jachtja pedig viszonylag kis távolságban képes horgonyt vetni. A fövenyre mindenkinek szabad a lejárás, ez törvény. Megtaláljuk az orosz milliárdos földi luxusbirodalmába vezető, fából készült lépcsősort is, amin azonban a diszkrét ajtó, a határozott tiltó felirat és a fenyegető kamerák miatt nem tanácsos továbbhaladni. Belátni sem lehet a buja növényzettől. A helyiek és mi is megfigyeljük a tengeren az orosz milliárdos hajóját, ő maga azonban nem mutatkozik az éttermekben.

Nem ismerjük azt az útvesztőt sem, amibe a háború az orosz oligarchákat – így Abramovicsot is – belemanőverezte. Hírek szerint török, karibi és maldív kikötőkbe vonták vissza jachtflottáikat, de aki nem lépett időben, annak lefoglalhatták a hajóját. Abramovics mindig is nagyon ravasz róka volt, jachtjait átmentette békésebb időkre, de két magángépe bánja a háborút. Egy amerikai bíró ugyanis felhatalmazta a hatóságokat, hogy lefoglalják azokat: egy Gulfstreamet és egy Boeing 787-est, melyek összértéke 180 milliárd forint.

Paloták 400 milliárdért

Az orosz milliárdos eleinte úgy gondolta, megússza a szankciókat, ezért ajánlkozott még márciusban közvetítésre a háborús felek között. Közismerten jó kapcsolatain kívül ukrán gyökerei miatt bízhatott a diplomáciai misszió sikerében: a zsidó családból származó milliárdosnak anyai ágon ukrán felmenői vannak, szüleit azonban kisgyermekként elvesztette. Üzleti érzéke viszont már akkor zseniális volt: gyermekként gumikacsát árult a szibériai Komiban, de a rendszerváltás után nyomban őrizetbe vették. Akkor azonban már 55 vagon olaj volt a tét.

A Borisz Jelcin egykori orosz elnök kapcsolataira rátelepedő Abramovics akkor Borisz Berezovszkij oligarcha segítségével került a nagy olajüzletbe a Szibnyefty felvásárlásával. Igaza volt Alekszandr Korzsakovnak, Jelcin biztonsági főnökének: Abramovics a leggazdagabbak és legbefolyásosabbak közé került, de higgadtan döntött, nem tört politikai babérokra. Ezért rendezett maradt a kapcsolata Putyinnal is. Az időközben izraeli állampolgárságot is kapott milliárdosnak összesen legalább négyszáz milliárd forint értékben van birtoka, háza Izraelben, Moszkvában, Franciaországban, Londonban, az USA-ban, a Holland Antillákon és Saint-Barthélemyben.

Utóbbiban mostanság keveset tartózkodik, de a helyiek szerint nekik jó a nyugalom. Így legalább nem kell növelni a 19 főből álló rendőrséget, és nem kell börtönt sem építeni. Az ugyanis nincs Saint-Barthélemyben.

(Borítókép: Csak a „kisebb” jachtok tudnak beállni a sekély víz miatt. Fotó: Oltványi Tamás)