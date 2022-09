A közismert cukrász sosem félt a kihívásoktól: az elsők között volt itthon, akinek cukrászdáiban egyedi formatortát lehetett rendelni, ahogy élen járt abban is, hogy süteményeit webshopról árulja. Világhírűvé tette a flódnit és megpróbálkozott a hagyományos kelet-közép-európai zsidó konyha megújításával is. Sikert sikerre halmozott, rengeteg külföldi meghívásnak tett eleget, saját tévéműsorokat forgatott, nemzetközi kulináris akadémiák választották tagjaik közé, majd jött a koronavírus-járvány, és egy teljesen új kihívás: a budapesti társasági élet ikonikus alakja mindent felszámolt itthon, és meg sem állt Délkelet-Ázsiáig. Ennek okairól most először az Indexnek mesélt.

Bármely fesztiválon könnyű volt kiszúrni, hol is áll Raj Ráchel standja. Előtte kígyózó sor, rengetegen akarták ugyanis megkóstolni a cukrászdáin kívül is a több száz éves, titkos családi recept alapján készült, világhírűvé vált flódniját. Kevesek mondhatják el, hogy egyedül sikerre vittek külföldön is egy hungarikumot, jogosan büszke is rá. Ahogy arra is, hogy nála már akkor lehetett itthon egyedi formatortákat készíttetni, amikor ez még ismeretlen műfaj volt a hazai cukrászdákban.

Merőben újszerű volt a Torta.hu elindítása is, az idő tájt furcsa dolog volt sütit rendelni az internetről. Aztán már nem volt elég számára a porcukorfelhő.

2020-ban jelent meg az első szakácskönyve (Életem a konyhában), amelyben először mutatta meg, hogy a desszerteken túl is biztosan mozog ebben a világban. A részben családi recepteket átdolgozta, és igyekezett a XXI. századi elvárásokhoz igazítani a tradicionális askenázi (kelet-közép-európai zsidó) recepteket, a közismert töltött halétel, a Gefillte Fisch például nála már lazacból készül. Aztán egyszer csak jött a Covid.

Előre látta a vendéglátás válságát

A járvány miatti lezárások a jól menő vállalkozást is érzékenyen érintették. Bár a webes értékesítés nőtt, nem annyival, hogy kompenzálni tudta volna a többi bevételi láb kiesését. Mint fentebb is írtuk, a cég életében nagy jelentőségű volt a fesztiválokra való kitelepülés, de a vállalati megrendelések is elmaradtak, ahogy az esküvők elhalasztása miatt tortára sem volt a 2020-as tavasz–nyári szezonban szükség.

„Bár 2021-ben még orosz–ukrán háborúról szó sem volt, már jól látszott, hogy nem igaz az, hogy minden vissza fog állni a régi kerékvágásba – mesélte Raj Ráchel az Indexnek. – Nálunk például a forgalom jelentős részét tették ki a turisták, akik a nemzetközi sajtómegjelenéseink jóvoltából azelőtt nem mulasztották el, hogy megkóstolják nálunk a flódnit budapesti tartózkodásuk alkalmával. A bátyám remek üzletember, előre látta ezt az állapotot, amibe az egész szektor került mostanság, amikor már nem lehet annyit emelni a sütemények árán, hogy az egyaránt megérje az előállítónak és a fogyasztónak is.”

Irány Pattaya!

Raj Ráchel bátyja több mint húsz éve él Ázsiában, több éve telepedett le a magyarok körében is népszerű thaiföldi tengerparton és nyitott egy saját ingatlanirodát a Remax hálózatán belül. Segítség kellett neki, így felvetette a budapesti társasági életben otthonosan mozgó húgának, mi lenne, ha a jó kapcsolatteremtő képességét ezután egy másik üzletágban kamatoztatná, és így legalább a család is együtt lenne. Immár nyolc hónapja annak, hogy Ráchel és férje felszámolták idehaza a vállalkozásukat és az életüket, hogy a napfényes ázsiai országot válasszák új otthonuk gyanánt. Mivel társasági életüket szinte ott folytatják, ahol abbahagyták, így segítenek egy kicsit tisztábban látni, milyen is a luxusélet az idehaza relatíve olcsónak tartott országban.

Thaiföld, mint befektetési célpont, az orosz–ukrán háború óta még jobban felértékelődött. Oroszok és európaiak szeretnék itt biztos helyen, ingatlanokban tartani a pénzüket, az ország stabil gazdasága és politikai berendezkedése garancia erre

– mondta el Raj Ráchel. „Illetve jelen esetben már az sem elhanyagolható szempont, hogy itt fűteni sem kell, a tél meleg, de a nyár sem kifejezetten esős, Pattaya nincs annyira délen, hogy zavaró legyen a monszunos évszak. Otthon Thaiföldnek nem valami jó a PR-ja, holott roppant elegáns városrészek és remek iskolák várják az itt letelepülőket.”

Villaparkok és tematikus luxus

A Bangkoktól csupán másfél órás vonatútra lévő nagyvárosban a thaiok is előszeretettel vesznek nyaralót – pláne, hogy a vasúti fejlesztéseknek köszönhetően, csupán félórányira rövidül majd a távolság. Ami nem kedvez mondjuk a shoppingolásnak, valószínűleg Pattaya ebben nem fog tovább fejlődni, hiszen minden nagy világmárkának vannak saját luxusszalonjai a thai fővárosban. Azonban a szolgáltatási szektor nagyon odatette magát.

Menő golfklubok, elegáns éttermek és hotelek találhatók itt, akár a tengerparton is elkoktélozgathat az ember – Ráchel kedvence például a Pullman-láncolat helyi egységének, a Hotel G-nek a poolbárja. A régió intenzívebben fejlődik, mint valaha: egymás után nőnek ki a földből a villanegyedek és a luxuslakásokat, penthouse-okat, tetőmedencéket magukba foglaló toronyházak. Az itteni ingatlanfejlesztők szeretik magukat markánsan megkülönböztetni a konkurenciától, Ráchel egyik kedvence a Riviera Monaco felhőkarcoló és a hamarosan megépülő Arom Wongamat luxustársasház.

És hogy mennyi az annyi? Természetesen minden árfekvés megtalálható a régióban, de itt az nem furcsa, ha 200 milliót, netán 1-1,5 milliárd forintnak megfelelő thai bátot kérnek egy jobb lakásért vagy házért. A cukrászból lett ingatlanszakértő figyelmeztet azonban, előbbit magánember is bármikor vásárolhat, utóbbit azonban csak thai állampolgár vagy cég, a jogalkotó így próbálta védeni, hogy a föld hazai tulajdonban maradjon. A cégalapítás itt olyan rutinprocedúra egy ingatlaniroda szolgáltatásában, ami említésre sem méltó.

Van-e visszaút a gasztronómiába?

Kérdésünkre, hogy a káprázatos villák és lakások mutogatása mellett nem vágyik-e vissza a sütő mellé, a flódnikirálynő határozottan felel. „Soha ne mondd, hogy soha, de egyelőre nagyon élvezem az új életem. Persze, teljesen nem tudok tőle elvonatkoztatni, ebben a nyolc hónapban sok thai ételt megtanultam elkészíteni, a hazai receptjeimet is adaptáltam a helyi alapanyagokhoz. A kacsamájbonbont például itt nem áfonyával ízesítem, hanem mangóval és ananásszal. De hozhatnám példának azt is, amikor a helyi InterContinental hotel séfjével kerestük a megfelelő lisztet a szupermarketben, amiből barcheszt tudok sütni. Egyébként alig, hogy ideköltöztünk, egy hónap után megtalált egy helyi nagy resort, hogy találjam ki a desszertmenüjüket. Akkor erre nem volt időm, de abszolút el tudom képzelni, hogy szakmai tanácsadóként megmaradjak ezen a területen is.”

A szakácskönyvén kívül jelenleg idehaza egy sütemény maradt meg Raj Ráchelből. Még tavaly nyáron tervezte a budapesti Marriott Hotelnek a Secret Charm (Titkos báj) névre hallgató desszertet, amely idén decemberig ott lesz a luxusszálloda étlapján. A narancsos, kardamomos, habkönnyű, franciás süteményhez magyar fűszerpaprikát is használt. Azt a fajtát, amit ki is vitt magával és nagy sikert aratott vele a fiai iskolájában. A kozmopolita pattayai közeg egyszerűen odavolt ugyanis a magyar gulyásért.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Raj Ráchel)