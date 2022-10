Kevin Spacey most New York-i szexuális zaklatási vádak miatt áll bíróság elé

Spacey-t Anthony Rapp perli New Yorkban, aki azt állítja, hogy a színész 1986-ban, 14 éves korában egy partin illetlenül megérintette őt. A 63 éves színész ellen öt vádat is emeltek szexuális zaklatás miatt Nagy-Britanniában. A most 51 éves Rapp, aki szintén színész, és Spacey is ott lesz a manhattani szövetségi bíróságon, amikor csütörtökön az esküdtek kiválasztásával megkezdődik a tárgyalás.

A House of Cards színésze tagadta az ellene felhozott vádakat.

Rapp azt állítja, hogy Spacey 26 éves volt, amikor megismerkedett vele egy partin a manhattani lakásában. Egy 2017 októberében megjelent Buzzfeed-cikkben Rapp azt állította, hogy Spacey felkapta őt, egy ágyra fektette, és ráfeküdt.

Tisztában voltam vele, hogy szexuálisan próbál velem összejönni

– mondta Rapp, aki a perében az állítja, hogy az állítólagos találkozás nem tartott tovább két percnél, és „nem volt csókolózás, nem vetkőztek le, nem nyúltak a ruhák alá, és nem voltak szexualizált kijelentések vagy célzások”.

A keresetet 2020 szeptemberében nyújtották be, és Spacey-t testi sértéssel és érzelmi sérelem szándékos okozásával vádolja. Rapp állítólag 40 millió dollár (1,7 milliárd forint) kártérítést követel.

Az ügyre kijelölt bíró, Lewis A Kaplan korábban elutasította a szexuális erőszak vádját, mivel úgy ítélte meg, hogy az elévült. Egy nappal azután, hogy a Buzzfeed cikke öt évvel ezelőtt megjelent, Spacey a közösségi médiában közölte, hogy nem emlékszik arra, amit Rapp leírt.

„Ha akkor valóban úgy viselkedtem, ahogy ő leírja, akkor a legőszintébb bocsánatkéréssel tartozom neki a mélységesen helytelen részeg viselkedésért” – írta a színész. Egy videós vallomásban, amelyet januárban ügyvédekkel forgatott, Spacey tagadta, hogy az incidens valaha is megtörtént volna – írja a BBC.

„Nem érdekelnek a fiúk, és nem érintek meg embereket illetlenül”

Rapp beszámolója „nem lehetett igaz, mert nem érdekelnek a fiúk, és nem érintek meg embereket illetlenül” – fűzte hozzá a megvádolt színészcsillag. Külön szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak, amelyek szerint Spacey 2016-ban egy 18 éves lányt fogdosott egy étteremben a Massachusetts állambeli Nantucketben, 2019-ben összeomlottak, miután a színész ügyvédjei azzal érveltek, hogy a vádló manipulálta a telefonján lévő szöveges üzeneteket.

Augusztusban egy bíró úgy döntött, hogy Spacey-nek 31 millió dollárt kell fizetnie a House of Cards producereinek a költségekért, amelyek a sorozatból való kirúgása után merültek fel. Spacey júliusban Londonban ártatlannak vallotta magát a három férfi több mint egy évtizeddel ezelőtti szexuális zaklatásának vádjában. A tárgyalás 2023 júniusában kezdődik.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

(Borítókép: Kevin Spacey 2022. július 14-én. Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP)