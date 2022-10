Új oligarchanemzedék születik Oroszországban, a régi meg kiesik közben az ablakon

A nyugati márkák az orosz–ukrán háború kitörése után gyorsan döntöttek, hogy ne veszítsenek vásárlót a világ többi részén: inkább kivonulnak az orosz piacról. Vevőt pedig nem nagyon kell keresni az eladósorba került leányvállalatokra, szinte teljesen ismeretlen, harmadvonalbeli vállalkozók jelentkeznek be értük, irdatlan összegeket előrántva a mellényzsebükből. Putyin Oroszországában szépen épül ki tehát az oligarcháknak egy új köre – mialatt egyre több régi motoros veszti életét felettébb gyanús körülmények között.

McDonald's, The Ritz-Carlton, Prada, Gucci, Vogue – csak pár világmárka, amelyek azonnal vagy egy kis fáziskéséssel, de önszántukból függesztették fel a működésüket az Oroszországi Föderáció területén, miután amaz február 24-én megtámadta a szomszédos Ukrajnát. Persze, nem kell túldramatizálni a dolgot, maradt épp elég nyugati cég a kontinensnyi méretű államban, a fentebbiek azonban még véletlenül sem merték megkockáztatni azt, ami történt például a japán Uniqlo divatmárkával, amelyik ellen bojkottot is hirdettek, mert továbbra is nyitva tartotta ott az üzleteit.

A cégek egy speciális csoportját alkotják továbbá azok, amelyeknek anyaországaiban akár a lakosság felháborodását is okozhatná a tétlenség. A szomszédos, katonailag azóta minden eshetőségre felkészült Finnország pont ilyen. A finn Huhtamaki papírgyárnak sem volt hát más választása, meghirdette a bizniszét a megfelelő körökben, és lám, hamar lett is rá potenciális vevőjelölt – még ha nem is egy ismert, jól kitömött oligarcha személyében, akire egy ekkora volumenű adásvételt illetően számítani lehetett.

A 724 munkavállalót foglalkoztató cég Alekszandr Govornak és Jurij Kusnyerovnak keltette fel a figyelmét, a duó kedvezményesen 151 millió eurót (közel 65 milliárd forintot) pengetett ki érte – adta hírül riportjában a Foreign Policy magazin. És hogy mi ebben a furcsa? Hát az, hogy az üzleti világ felső köreiben a vevőkről még nem hallottak, egyáltalán nem volt digitális lábnyomuk az ukrán offenzíva előtt – ami azért elvárható lenne olyan üzletemberektől, akik ennyi pénzt halmoztak már fel. Ha Govor nevét beütjük a Google-be, csak arról találunk információt, hogy 25 darab szibériai McDonald's tulajdonosaként ő vette meg az országos hálózatot és igyekszik azt átfazonírozni „Finom és ennyi” néven egy menő orosz gyorsétterem-láncolattá. Nos, ha még ezt is hozzászámoljuk, akkor immár biztosan kijelenthető, hogy Szibériában nagyon szerethetik a BigMacet.

Valószínűleg pénznyelők lesznek a vállalatok

Az előbbi példa csak egy a sok közül, amikor ismeretlenek keresnek meg nagyvállalatokat, ki tudja, honnan származó pénzzel a zsebükben. Az ember önkéntelenül is hasonlóságot vél felfedezni a 90-es években meggazdagodó oligarchákkal, akik a privatizációnak és az állami kedvezményes hiteleknek köszönhetően híztak ekkorára. Van viszont egy lényeges különbség, hívta fel a figyelmet a Foreign Policy kérdésére Anders Aslund svéd közgazdász. Míg Roman Abramovicsékat tárt karokkal fogadta a világ, szívesen üzleteltek velük a külföldi pénzügyi körök, addig a nyugati érdekeltségeket áron alul megkaparintó új vállalkozókat nem fogják már szivarral és whiskyvel kínálni a londoni privát klubokban.

A szakember véleménye alapján a most gazdát cserélt vállalkozások csupán csontvázak, amelyek a nyugati anyacégek szakmai támogatása híján biztos, hogy csődbe fognak menni – ha csak az állam nem teszi őket lélegeztetőgépre. További aggodalomra adhat okot, hogy ha így megy tovább, nem tudni, ki fog dolgozni ezekben, hiszen a katonai mozgósítás bejelentésének köszönhetően már nem csak az a 300 ezer fiatal (vagy épp idősebb) férfi hiányzik majd a munkaerőpiacról, hanem a több százezer további állampolgár, akik vagy már emigráltak, vagy még csak tervezik a menekülést.

A régi elit lapít és hallgat

A Nyugatnak volt egy olyan vágyálma, hogy majd az orosz elit megdönti Putyint, ez csak a lefoglalt jachtok és a feleségek orrára csapott luxusüzletajtók mennyiségének függvénye. Nem így lett. Több volt a nacionalizmusból Chanel retikült nyiszáló influenszer, mint a háborúellenes nyilatkozat a felső tízezer részéről – de az újgazdagok mellett hallgat a konzervatív, monarchista oroszoknak irányt mutató Mária Vlagyimirovna nagyhercegnő is, az orosz cári család feje, aki mondjuk híresen jó viszonyt ápol Putyinnal, szóval ebben semmi furcsa nincs.

A pénzelit reakciójának elmaradásán sincs mit csodálkozni, az EU is kesztyűs kézzel bánik velük (mármint a szankciós listán lévőkkel), tavasz óta jobbára hajólefoglalásokról lehetett csak olvasni, ha pár ingatlanra rátette a kezét a francia vagy a brit hatóság, akkor sokat mondtunk. Amennyiben az ember görget egy picit az Instagramon található Rich Russian Kids nevű oldalon, könnyen konstatálhatja, hogy az orosz szupergazdagok gyerekeivel minden a legnagyobb rendben, élik világukat a francia Riviérán, Caprin, a brit bentlakásos iskolában vagy egy magángépen – egyik helyről sem fogják valószínűleg a harkivi frontra szállítani őket, mint szegényebb, az orosz vidéken élő kortársaikat.

Egyelőre se külső, se belső anyagi nyomás nem nagyon mutatkozik tehát, ellenben annál több gyanús, elgondolkodtató haláleset történik a köreikben. Kórházablakból véletlenül kiesésről, családirtásról, halálos megtisztulási szertartásról olvashatnak az orosz milliárdosok az utóbbi időben, az elhunytak közt nyolcan nyilvánosan is vállalták háborúellenes álláspontjukat – hiába kötődtek szorosan a Kremlhez. Szóval talán jobb nem fokozni ezt. Ennyi ismerős temetésére különben sem lehet mindig ugyanabban menni, viszont ami most tényleg hiánycikk Szentpéterváron és Moszkvában is, az a Dior kis fekete ruha. Merthogy már ők sem szállítanak oda.

