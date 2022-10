Repülőgépet neveztek el Bud Spencerről

Bud Spencer világhírű olasz színész október 31-én ünnepelné 93. születésnapját. Ebből az alkalomból az ITA Airways olasz légitársaság róla nevezte el egyik repülőgépét. A hírről az egykori úszó, vízilabdázó hivatalos Facebook-oldala számolt be.

Ez nagy megtiszteltetés, Bud nagyon büszke lenne. Mi is azok vagyunk

– írták az oldal adminjai.

Bud Spencer Carlo Pedersoli néven született 1929-ben Nápolyban. Közel hat kilogrammos súllyal jött világra. Rövid ideig élt Brazíliában is családjával. Jó tanuló volt, előbb vegyésznek, majd jogásznak tanult.

Úszóként és pólósként is sikeres volt

Úszóként és vízilabdázóként is nagy sikereket ért el. Ő volt az első olasz, aki egy perc alatt úszta a 100 méter gyorsot. Az 1952-es helsinki olimpián, majd négy évvel később, Melbourne-ben is elődöntőbe jutott. 1950-ben az olasz férfi vízilabda-válogatottal Eb-negyedik lett, a Lazióval pedig nyert olasz bajnokságot is. Fiatal vízilabdás korában járt a margitszigeti sportuszodában is, baráti kapcsolatot ápolt a háromszoros olimpiai bajnok Kárpáti Györggyel, aki 2014-ben az otthonában látogatta meg a színészlegendát.

A magyarok soha nem unják meg a filmjeit

Bud Spencer filmes karrierje 1949-ben kezdődött, de a hatvanas években indult be igazán, miután 38 évesen abbahagyta a vízilabdát. Haláláig 77 produkcióban szerepelt, köztük olyan, Magyarországon kultfilmmé vált, rengetegszer ismételt alkotásokban, mint a Kincs, ami nincs, a Különben dühbe jövünk vagy a Nincs kettő négy nélkül.

Ami a művésznevét illeti: kedvenc söre a Budweiser, kedvenc színésze pedig Spencer Tracy volt – ezt a kettőt kombinálta össze 1967-ben.

Ugyan nem kapott sok elismerést, de 2010-ben barátjával, Terence Hill-lel egyetemben átvehette az olasz Oscarként emlegetett David di Donatello-életműdíjat. Ők ketten együtt 1967 és 1994 között összesen 17 filmet forgattak.

A filmes szakmáról nem volt túl jó véleménye, az Indexnek annak idején azt mondta:

A filmvilágban egy majom is elboldogulna. Elég, ha addig próbáljuk a jelenetét, ameddig nem sikerül.

Különleges viszonyt ápolt magyar rajongóival: nemcsak a magyarok imádták őt, hanem ő is gyakran üzent nekünk. Amikor 2016-ban a Saul fia Oscar-díjat kapott, szívélyes üdvözletet küldött, ráadásul félig magyarul.

Bud Spencer 2016. június 27-én, 86 éves korában halt meg, Budapesten emlékparkot is avattak neki. Az Index stábja 2014-ben római lakásán látogatta meg a legendát, az erről készült felvételt itt láthatják:

Bud Spencernél jártunk

