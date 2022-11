III. Károly király döntött: betiltja a libamájat a királyi rezidencián

III. Károly király régóta ellenzi a kacsa vagy liba májából készült ételeket. A királyi ház azt írta a Peta (People for the Ethical Treatment of Animals – Emberek az Állatok Etikus Kezeléséért) kampánycsoportnak, hogy a királyi rezidenciákon nem árusítanak és nem szolgálnak fel libamájat a jövőben – értesült a BBC.

Károly király, amikor még walesi herceg volt, a gazdálkodás magasabb szintű jóléti normáinak szószólójaként több mint egy évtizeden keresztül megtiltotta a libamáj használatát saját birtokain, és közreműködött a királyi rezidenciákról való kitiltásban is.

Most királyként megerősítette ezt az ellenállást és a luxusétel lekerült az étlapról.

A Petának küldött levél megerősíti, hogy a libamájtilalom a királyi házban és az összes királyi rezidencián érvényben van, beleértve a Balmoralt, Sandringhamet, a windsori kastélyt, a Hillsborough kastélyt és a Buckingham-palotát.

Elisa Allen, az állatvédő csoport alelnöke üdvözölte ezt, mondván, hogy másoknak is követniük kellene a király példáját, és a libamájat le kéne hagyniuk a menüsorról. Az Egyesült Királyságban tilos a libamáj előállítása, de nem tilos az eladása vagy behozatala. A jövő héten azonban biztosan nem szerepel majd a menüben Károly király uralkodásának első állami látogatásán, amikor a Buckingham-palotában állami bankettet ad a dél-afrikai elnök, Cyril Ramaphosa számára.

A Peta csoport emellett azért is kampányol, hogy a király jövő májusi koronázásán hermelin helyett műszőrmét használjanak a palásthoz.

(Borítókép: Isabel Infantes / WPA Pool / Getty Images)