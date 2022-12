Támadás érte Osváth Zsolt éttermének oldalait

Hackertámadás érte Osváth Zsolt és párja, Zsenyei Patrik éttermének oldalait, megpróbálták feltörni Facebook-oldalukat, illetve most már a jótékonysági akciójukhoz rendelt e-mailt is támadják. A youtuber elsődleges platformján számolt be arról, hogy Unicorn Bistro nevű tematikus éttermének oldalai napok óta terheléses támadás alatt állnak. Állítólag a támadás olyan mértékű és minőségű, amely maximum állami szervek támadásánál tapasztalható. Osváth úgy fogalmazott:

A kiberbűnözés elleni osztály akkor találkozott ilyen támadással, amikor a Covid alatt a kormányzati oldalakat támadták. Úgy látszik, hogy most ráléptem olyan embereknek a tyúkszemére, akik – nem feltétlenül jelzésértékűen – megpróbáltak minket az étteremmel kitörölni az online világból.

Múlt hét hétfőn figyeltek fel arra, hogy oldalaik nem működnek, először időszakos hibának gondolták. A tárhelyszolgáltató szerint a hibát maguknál kellett keresni, így a weblapfejlesztőkhöz fordultak, ám a probléma nem szűnt meg.

Mivel az étterem főként foglalásos rendszerrel működik, látogatóikat is erre buzdítják, így amint érzékelték, hogy a weboldalon nem lehet foglalni, arra kérték az érdeklődőket, hogy e-mailben jelezzék foglalási szándékukat. Igen ám, de közvetlenül ezután az e-maileket is megtámadták. A vendégek egy olyan visszaigazoló e-mailt kaptak, hogy foglalásukat törölték.

Végül a tárhelyszolgáltató kiderítette, hogy több százezres oldalmegtekintés mérhető több országból, például Németország, Vietnám, Kína, Egyesült Államok. Ezt megpróbálták kiszűrni, majd a támadások száma harmincmillióra emelkedett.

Tegnap, miután kitettünk egy adakozásról szóló posztot, az ott feltüntetett e-mailt is betámadták, tehát egyre nyilvánvalóbb, hogy nem véletlen támadásról vagy egy vírus benyeléséről beszélünk, hanem kifejezetten ránk utaznak. Most úgy néz ki, hogy az étterem problémája megoldódott, de valaki folyamatosan próbálkozik, tehát muszáj lesz rendőrségre mennünk. IT-s szakemberek tanácsolták, hogy mindez már olyan szinten személy elleni történés, hogy jobban járunk, ha bejelentjük a rendőrségen.

– mesélte nekünk Osváth Zsolt.

Mindezek fényében felmerül a kérdés, hogy Osváth Zsolti kinek léphetett a tyúkszemére. A youtuber híres arról, hogy mindenkiről kendőzetlenül véleményt nyilvánít, ám ahogy videójában is fogalmazott, nem tudja, hogy most mivel húzhatta ki, és kinél a gyufát, de tény, hogy az étteremmel franchise-hálózatot terveznek, illetve külföldi terjeszkedést.

(Borítókép: Osváth Zsolt 2022. május 24-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)