Egyéjszakás, valóra vált pokol 50 ezer dollárért az Emirátusokban

A csinos, európai nők természetesen nem csak az Emirátusokba látogatnak rendszeresen a könnyű pénz reményében, bár az is igaz, hogy fejlesztéseikkel ők ágyaztak meg legjobban a tevékenységnek a régióban. Az azért eddig sem volt titok, hogy az ilyesféle fizetős szolgáltatásokat igénybe vevők nem a nagy szerelmet keresik, és akár vannak kifejezetten extra kívánságaik is, de amiket manapság olvasni egyre nagyobb számban az olyan közösségi felületeken, mint a Reddit vagy a Telegram, azért már túlmegy egy szinten, szinte leesik az ember álla a gyomorforgató részletektől.

A népszerű kommunikációs platformokon, a Redditen vagy a Telegramon ezer és egy ilyen történet kering. Vannak, akik ugyan kétségbe vonják ezek valóságtartalmát arra gyanakodván, hogy pusztán a jól kereső, már kiépült ügyfélkörrel rendelkező luxusprostituáltak rettentenék el ezzel a konkurenciát.

A naivitás ára

És vannak olyan, saját bevallásuk szerint prostitúcióval foglalkozó kommentelők, akik még sohasem tapasztaltak olyan bánásmódot, amit a hozzászólásokban leírnak. Hogy mi az igazság, azt nem tudjuk, de a nagy számok törvénye alapján nehéz azt gondolni, hogy semmi valóságalapjuk sincs a történeteknek.

A legtöbb eset forgatókönyve pont ugyanaz. Az illető hölgy kap Instagramon egy megkeresést, hogy egy kisebb vagyonért (30–50 000 dollárért, azaz 11–19 millió forintért) nincs-e kedve egy éjszakát eltölteni akár a Közel-Keleten, akár Londonban vagy Párizsban. Természetesen ebben a repjegy vagy a szálloda nincs benne, sőt gyakran megesik, hogy még némi vásárlási keretet is kapnak a delikvensek a légyott előtt, amit boldogan el is szoktak költeni a luxusüzletekben. A kommentelők már ezen a ponton fel szokták vetni, hogyan nem fordul meg az áldozatok fejében, hogy mindezért kérni is fognak valamit. Merthogy a beszámolók szerint este – akár luxusjachton, hogy a kiszolgáltatottságérzést még inkább tetézzék a megbízók – olyan kínzássorozat kezdődik, amit nyugodtan nevezhetünk földi pokolnak is.

A leírások szinte mindegyike kitér a fizikai bántalmazások részleteire, amelyek mellé a gyomorforgató megaláztatások széles tárháza társul.

Unatkozó gazdagok és elfojtott vágyak

Felmerül a kérdés, kinek okoznak örömet, szexuális vágyat ezek a perverziók. Mi, európaiak is tudjuk jól De Sade márki óta, hogy meglepően sokaknak, hiszen a felvilágosodás eszmei áramlatának és a szekularizálódó XVIII. századnak az egyik hozadéka volt az úgynevezett libertinus, azaz szabados körök megjelenése, amelyeken belül a minél meghökkentőbb fétisek korlátlan megélését ideológiailag összekapcsolták a vallásgyalázással és istentagadással.

Ugye a márki nevéből származtatjuk a szadizmus szót is, ő maga is sokat moralizál könyveiben a témán, az erény, az erkölcstelenség, a jutalom és a szenvedés kapcsolatán, bestiális regényalakjai pedig mindig a megélhetésen nem aggódó, jobbára unatkozó francia elit tagjai közül kerülnek ki.

Ahogy ekkoriban minden francia sem ennek élt, úgy ítéli el ezt az egészet az arab világ is.

Az elit egyes tagjai azonban eme vágyaikat mégis gond nélkül kiélhetik, hiszen a pénz és a hölgyek adottak hozzá – akár a szubszaharai régióból is, mint az olasz Today hírportál rámutat.

Mindenkinek meghagyjuk a választás lehetőségét, hogy valóban megéri-e pár dizájnertáskáért vagy gyémánt ékszerért, akár még egy nagyobb pénzösszegért cserébe is végigmenni egy ilyen borzalmon, amelyet aztán a leírások alapján hosszan tartó rémálmok, netán műtétek, többéves pszichoterápia és sok-sok öngyilkossági gondolat követ grátiszként.

A szerző luxusszakértő.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

(Borítókép: Dubai belvárosa este a Marina Walk környékén 2022. április 6-án. Fotó: Szirtesi László / Getty Images)