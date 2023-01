Először fordul elő ilyen a több mint 350 év alatt, amióta megalapították a jelenleg két játszóhellyel (Palais Garnier, Opéra Bastille) rendelkező Párizsi Nemzeti Operát. A közintézmény és a körülötte csoportosuló baráti, támogatói kör (AROP), valamint a nemzetközi aukciósház, a Sotheby’s francia leányvállalata január 30-án a világ egyik legszebb operaszínházának számító Palais Garnier-ben, egy elegáns vacsorával egybekötve rendezi meg az „Auction for action, bid for creation!” névre hallgató árverést, amelynek legfőbb célja az új produkciók munkálatainak finanszírozásán túl, hogy a 2023-as év előadásai minél többek számára legyenek megfizethetők.

Ehhez pedig most a gazdagok segítségét kérik. Az ő pénzükből az intézmény fenn tudja tartani ugyanis a kedvezményes díjszabását, amelyre komoly igény mutatkozott eddig is. A két épületben évente több mint 400-szor gördül fel a függöny, a nézők száma pedig meghaladja a 900 ezret is.

Ebből évi 25 ezer, kisebb keresettel rendelkező fiatal a premierek előtt, csökkentett árú belépő fejében láthatja az új darabokat, de számos oktatási program, a jövő operalátogatóit célzó akció, sőt még a családi bérlet is veszélybe kerülhet, amennyiben a színház arra kényszerül, hogy az év folyamán a székeket mindig piaci áron értékesítse. Aki szereti a műfajt és külföldi utazásai alkalmával el is mélyed a helyi repertoárokban, az pontosan tudja, hogy Európa nagyvárosaiban vastagon fog a ceruza, ha operajegyekről van szó, egy családot tekintve kifejezetten luxusprogramnak számít ez a szórakozási forma.

Így lehet bejutni az haute couture show-kra

Az aukció alapvetően online zajlik majd, január 23. és 31. között, 30-án csak a legértékesebb tételeket ütik le élőben. Nyilván ezek közt lesznek a luxusélmények is. Közülük talán a legmenőbb az operaház balettszakágának főtámogatója, a Chanel divatház felajánlása, amelynek az értéke körülbelül 50-60 ezer euró (19-23 millió forint). És ez egyáltalán nem is tűnik soknak azért, hogy az ember kapjon két jegyet a 2023/24-es őszi-téli haute couture show-ra, megnézhesse Coco Chanel lakását, és még egy méretre szabott, couture blézerrel is gazdagodjék.

Hasonló csomagot gondolt ki a Schiaparelli divatház is, szintén szalonmustra, részvétel a couture show-n és egy egyedi retikül lenne a díj – ennek értéke 4-6 millió forint.

Persze, nem csak a hölgyeknek kedveztek, van több, kifejezetten férfias program is a kínálatban. A limoges-i J.M. Weston csizmamanufaktúra például a Köztársasági Gárdával fogott össze, ami nem új keletű, hiszen a gárdisták már 40 éve hordják szolgálat közben a híres lábbeliket. A licitet megnyerő is kap egy ilyet, hogy örökké emlékezzen egy különleges estére, amikor a gárdistákkal vacsorázhatott és iszogathatott egy titkos bárban, továbbá részt vehetett a július 14-i állami ünnepség próbáján is a körükben.

A Lexus ugyancsak mecénása az operának, így természetesen ők is fölajánlottak valamit. Méghozzá egy 40-47 millió forint értékű autót, amelyből mindössze 50 darab készült. A limitált, hibrid modell neve egyébként pont az, hogy RX Opéra de Paris, amit a nyertes vezethet először – az immár saját, 1-es számmal ellátott kocsiját. A slusszkulcs mellé egy kétszemélyes vacsora is jár a Lexus-nagykövet Mory Sacko Michelin-csillagos fine dining éttermében, a párizsi MoSukéban.

Gyémánt, méregdrága bor és a művészek

Több galéria is ajánlott fel műtárgyakat (ebből a legértékesebb Christo és Anselm Kiefer alkotása), de az operamecénás Rolex is bedobott egy Daytonát, a De Beers és a Chaumet gyémánt ékszereket, míg a Prada az újonnan elindított fine jewelry vonalából adott egy nyakláncot. A Rothschild család francia, bárói ága a borászatukból egy akár 16 millió forintot is érő palackkal szállt be az összesen 34 leütési tétel közé, de természetesen az operaház is odatette magát.

Három élménnyel is készültek, amelyek értéke 4–12 millió forint közt van valahol.

A francia Riviérán, Mentonban található 3 Michelin-csillagos Mirazur éttermet 2019-ben a világ legjobbjának választották. Ők kétszemélyes vacsorát ajánlottak fel, de három főnek terítve, Ludovic Tézier bariton is csatlakozik ugyanis. Az operaház zenei igazgatója, az egyik legnagyobb kortárs karmesternek tartott Gustavo Dudamel is szán az adakozókra némi időt, de el lehet tölteni egy napot Hugo Marchand magántáncossal is. És akkor még a 36 millió forintot érő művészi papírtapéta-tekercsekről nem is szóltunk!

(Borítókép: Palais Garnier. Fotó: Keith Mayhew / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)