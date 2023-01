Sosem késő: 93 évesen nősült az űrhajós

Az egykori űrhajós – a második ember, aki a Holdra lépett – szerény szertartással „kötötte össze az életét” dr. Anca Faurral Los Angelesben.

A 63 éves hölgy a Pittsburghi Egyetemen doktorált vegyészmérnökként, és 2019 óta Buzz Aldrin cégének alelnöke.

„Örömmel jelentem be”, hogy 93. születésnapomon, azon a napon, amikor a repülés élő legendájaként is kitüntetnek, összeházasodtunk „régi szerelmemmel” – tudatta Aldrin.

Két fotót osztott meg az esküvőről, amelyeken dr. Faur csillogó, áttetsző ruhában, ő maga pedig egy elegáns öltönyben, kitüntetéssel és a légierő jelvényével látható.

