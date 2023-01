Meghalt Barrett Strong Grammy-díjas dalszerző

Barrett Strong amerikai énekes és dalszerző halálhírét helyi idő szerint vasárnap kora délután erősítette meg a Motown Múzeum a Twitteren – írja a Variety.

Az énekes a Mississippi államban található West Pointban született 1941. február 5-én, és Detroitban nőtt fel. Barrett Strong a Motown Kiadóval kapcsolatban álló énekesek közül az elsők között írt alá szerződést a híres Berry Gordyval, a kiadó alapítójával. Egyik korai dala – amelyet ő is énekelt –, a Money (That's What I Want) az első igazán nagy sikere volt a kiadónak, igazi sláger lett: a második helyet szerezte meg az amerikai R&B charton 1960-ban. Ezt a számot később a The Beatles, a The Flying Lizards és a The Rolling Stones is feldolgozta.

Strong karrierje további részében már inkább dalszövegírással foglalkozott, életének utolsó éveiben is aktív és termékeny volt. Norman Whitfielddel közösen a legnagyobb sztárokkal dolgoztak együtt, a legtöbb számot a The Temptationsnek írták.

Barrett Strong többek közt olyan nagyszerű dalok szerzője, mint az I Heard It Through the Grapevine (Gladys Knight & the Pips és Marvin Gaye), a War (Edwin Starr), a Wherever I Lay My Hat/That's My Home (Paul Young), a Smiling Faces Sometimes (Undisputed Truth), a Cloud Nine, az I Can't Get Next to You, a Psychedelic Shack, a Papa Was a Rollin' Stone vagy a Just My Imagination (The Temptations).

Barrett Strong 1973-ban a Papa Was a Rollin' Stone megírásáért Grammy-díjat kapott a „Legjobb R&B dal” kategóriában.