Újra összeálltak a Jóbarátok, így ünnepelt Courteney Cox

Courteney Cox, a Jóbarátok című sorozatban Monicát alakító színésznő február 27-én saját csillagot kapott a Hollywood Walk of Fame-en, azaz a Hírességek Sétányán. Az ünnepélyes ceremónián nem kisebb sztárok mondtak köszöntőbeszédet, mint Cox sorozatbéli legjobb barátnői, Jennifer Aniston és Lisa Kudrow – számolt be a port.hu.

A csillagavató ceremónia végét ugyan elmosta az eső, a három színésznő a végsőkig kitartva idézte fel stand up komikusokat megszégyenítő humorral, milyen régóta ismerik egymást – bár Jennifer Aniston ezen a ponton hozzátette, hogy az a 30 év valószínűleg csak elírás (ugyanis a sorozat forgatása 1994 nyarán kezdődött).

– mesélte a Rachelt alakító Jennifer Aniston.

Mint ismeretes, Courteney Cox a Jóbarátok rendmániás Monica Gellereként tett szert hatalmas rajongótáborra. Az Emmy-díjas sitcom 10 évadon keresztül futott nagy sikerrel az NBC műsorán, de más országokban, egyebek között Magyarországon is óriási népszerűségnek örvendett. A ceremónián elmondott beszédében Courteney Cox szeretettel tekintett vissza a sorozatban eltöltött évekre:

A Jóbarátok megtanított a bajtársiasság és az összetartás fontosságára. Ezek a barátságok életem legfontosabb időszakában jöttek létre. Annyi mindenen mentünk keresztül együtt. És egyszerűen megtanított arra, hogy ott legyünk egymás mellett, tudjátok, mint a főcímdalban: I'll be there for you