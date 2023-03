Gipszben jelentkezett be Eszenyi Enikő

A Kossuth-díjas színésznő most először jelentkezett be azóta, hogy baleset érte a Csodálatos vagy, Júlia! című előadás próbáján. A közösségimédia-oldalán egy élő videóban mondott köszönetet a támogató üzenetekért, mielőtt csoportot vezetett volna Antal Csaba kiállításán.

A színésznő a Csodálatos vagy, Júlia! című előadás próbáján csúszott el, és esett rá a kezére még február 22-én. A próbán fotósunk is részt vett, az események szemtanúja volt. Épp egy nyaralós jelenetet próbáltak, ahol Eszenyi Enikő egy teniszütőt lóbált, majd véletlenül elesett, éppen a csuklójára. A fotósok először azt hitték, hogy ez a jelenet része, majd Eszenyi Enikő párszor elmondta, hogy „eltört a kezem”, majd jelezte, hogy „álljunk le”.

Eszenyi egyik kollégája február 28-án tájékoztatta a közönséget arról, hogy a színésznő otthon gyógyul, és bár szomorú a történtek miatt, mindent megtesz annak érdekében, hogy miharabb visszatérhessen.

Most egy élő videóban jelentkezett be a színésznő, aki megmutatta a begipszelt kezét is, valamint köszönetet mondott a sok támogató üzenetért, amit az utóbbi időben kapott.

Az is kiderült a rövid videóból, hogy jövő héten Eszenyi már Szolnokon próbál egy darabot, aminek a bemutatója 24-én lesz.

A színésznő visszatérésének azonban nem mindenki örül. A sajtó 2021-ben még attól volt hangos, hogy a kollégái által többféle abúzussal is megvádolt Eszenyi Enikő Kecskeméten rendezi a Cirkuszhercegnő című előadást.

Többen felszólaltak a közösségi médiában: nem tartották üdvözítőnek, hogy a Vígszínház egykori igazgatója egy év hallgatás után visszatér, mintha mi sem történt volna. Budapesten egészen mostanáig nem kapott szakmai lehetőséget, többek között ezért is övezi megkülönböztetett figyelem a Játékszín ezen darabját.

Korábban a színésznő kijelentette, hogy nem hajlandó a későbbiekben magyar médiumoknak nyilatkozni.