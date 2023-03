Feltárulnak a budapesti Csikágó titkai

Új podcastsorozatot indít a We Love Budapest az Index támogatásával, amelynek első részében a VII. kerület legendás negyedének, a Csikágónak a története tárul fel.

Hogyan váltotta fel a káposztaföldek helyét egy új városnegyed? Milyen szerepe volt a Keleti pályaudvarnak és a millenniumi építkezéseknek Külső-Erzsébetváros fejlődésében és Csikágó létrejöttében? Egyáltalán, honnan jön a rejtélyes név, és tényleg olyan hírhedt a környék, amilyennek elsőre gondolnánk? A We Love Budapest Pesten innen, Budán túl című podcastjének első epizódjában Kolocz Dóra történész, muzeológus beszél a Csikágó történetéről, de helyi arcok is megszólalnak.

A nyitóepizódban a török időktől napjainkig megismerheti a VII. kerület legendás negyedének történetét. Kiderül, hogyan parcellázták fel Külső-Erzsébetváros káposztaföldjeit, hogy nagyjából két év alatt létre is jöjjön a megtervezett új városnegyed, és az is, hogy kik költöztek be a körfolyosós lakásokba.

Hogy mitől olyan különleges Csikágó, arról a negyed kulturális tartópillérei beszélnek: Sike Orsi, a Greetings From Csikágó bloggere, Deutsch Péter, a Bethlen téri zsinagóga rabbija és Szögi Csaba, a Bethlen téri Színház művészeti vezetője.

Akit érdekel a környék, az itt hallgathatja meg az Index támogatásával és a Betone Studióval együttműködésben készült podcastet.