Meghalt Seymour Stein, Madonna felfedezője

Stein a rákbetegséggel vívott hosszú küzdelem után, helyi idő szerint vasárnap reggel hunyt el Los Angelesben – erősítette meg a család a Variety című lap értesülését.

Ő fedezte fel Madonnát és a Depeche Mode-ot

A Sire Records hanglemezkiadó társalapítójaként Stein a poptól a punkon át a new wave-ig olyan tehetségek felfedezésében játszott szerepet, mint Madonna, a Talking Heads, Lou Reed, a Depeche Mode, a Ramones, a The Pretenders, a The Smiths, a The Cure, a The Replacements. Stein, akire gyakran hivatkoztak a 80-as évek popzenéjének királyaként, jócskán a 70-es éveiben is folytatta az új zenei tehetségek felkutatását.

A Seymour Steinbigle néven, New York Brooklyn városrészében 1942-ben született Stein már kamaszként kapcsolatba került a zeneiparral: 13 éves korában kritikákat írt a Billboard magazin hasábjaira. 1961-ben felvették a rhythm and blues és country műfaj neves előadóit foglalkoztató – mások mellett a „soul keresztapját”, James Brownt is felfedező – ohiói King Records lemezkiadóhoz. Ezután New Yorkba ment, ahol a Red Bird Recordsnál dolgozott 1966-ig, amikor Richard Gottehrer dalszerző-producerrel Manhattanben megalapította a Sire Recordsot.

A Sire első kiadványai között szerepeltek a Fleetwood Mac és a Chicken Shack korai bluesszámai.

Gottehrer 1974-ben elhagyta a kiadót, Stein pedig a New York-i klubokat járva kutatott a tehetségek után. Felesége, Linda ajánlására 1975-ben megtekintette a Ramones próbáit, a punkzenekar első lemeze a következő évben jelent meg a Sire Records gondozásában, amelyet további tíz album követett, Linda Stein pedig az együttes menedzsere lett.

A Ramones egyik előzenekara, az együttes koncertjei előtt gyakran fellépő Talking Heads, David Byrne együttese szintén Stein kiadójához szerződött, majd 11 év alatt kilenc platina- és aranyminősítést elérő albummal a Sire történetének egyik legnépszerűbb együttese lett.

A Warner Bros 1978-ban felvásárolta a Sire Recordsot, amelynek Stein maradt a vezetője. A következő két évtizedben olyan előadókkal kötött szerződést, mint a The Replacements, az Echo & the Bunnymen, a Madness, az Undertones, a The Smiths és szólóban is alkotó énekese, (Steven Patrick) Morrissey, Brian Wilson, kd lang, Seal, Wilco, Ice-T, Lou Reed, Everything But the Girl, My Bloody Valentine és az ausztrál The Saints.

Stein legnagyobb kereskedelmi sikere azonban kétségkívül Madonna volt, akit azután szerződtetett, hogy szívműtétjéből lábadozva meghallgatta Everybody című demóját, és a kórházi ágyához hívta az énekesnőt.

Stein, a világ legtöbbet hiányzó apja

Az „olcsó punkos cuccokba öltözött” Madonna, akit „még csak nem is érdekelt, hogy meghallgassa, mennyire tetszik a demója”, azt mondta: „És most add ide a pénzt!” – írta 2018-ban kiadott emlékirataiban Stein a lemezszerződés előzményeiről. A kiadóvezető végül három kislemezre és egy albumra szóló opcióval 45 ezer dolláros szerződést kötött az énekesnővel. Mielőtt Madonna 1992-ben elindította saját kiadóját, a Sire-nél kiadott albumai – köztük három listavezető nagylemezzel, tíz listavezető kislemezzel és 23 top 10-es slágerrel – több mint 64 millió példányszámban fogytak el az Egyesült Államokban.

Stein, aki emlékirataiban „a világ legtöbbet hiányzó apájának” nevezte magát, a Timesnak adott interjújában azt mondta: „Jobb apa is lehettem volna. Lehettem volna jobb férj, de nem volt más választásom. A legfontosabb dolog az életemben a zene volt, ez volt az első.”

(Borítókép: Seymour Stein 2017. február 6-án. Fotó: Vivien Killilea / WireImage / Getty Images)