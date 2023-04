Megszületett Juhász Roland és Lipcsei Betta első gyermeke

Az már a műsorvezetőnő korábbi bejegyzéséből is kiderült, hogy kislánya lesz a sztárpárnak, de a születésről csak most, két hét elteltével számoltak be. Lipcsei Betta legújabb posztjában a gyermek nevét is elárulta.

Már két hete beragyogja az életünket! Lana

– írta Lipcsei Betta a posztjában, aki a fotón boldogan öleli magához kislányát. A páros közös gyermekéről készült kép Lipcsei Betta Instagram-oldalán tekinthető meg.