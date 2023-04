Sarka Kata nyelvleckéket vesz

Elkezdődött a 2023-as Magyarország Szépe verseny. Sarka Katának – aki még 2013-ban lett a Magyarország Szépe ügyvezető igazgatója, miután akkori férje, Hajdú Péter megvásárolta cégével a kft.-t – a verseny miatt rengeteg teendője van, arról beszélt, hogy heti ötször még nyelvórákat is vesz.

Ugyanis a háromgyerekes anyukának saját bevallása szerint az elmúlt években eléggé megkopott az angoltudása. Mint mondta:

Háromgyermekes édesanyaként nagyon be kell osztanom az időmet, hiszen mindig van valamilyen feladatom, teendőm. Ráadásul most én is iskolába járok, heti öt napot, mert ennyi év után kissé megkopott az angolnyelv-tudásom. Régen sokkal folyékonyabban beszéltem, és szeretném visszahozni ezt felsőfokú szintre. Nemrég nyelvvizsgáztam, ami nagyon jól ment, így máris van egy sikerélményem.