Dolph Lundgren szívességet kért Sylvester Stallonétől

Dolph Lundgren megerősítette, hogy a Rocky-filmek mellékszálaként tervezett Drago-film továbbra is tervben van, a színész pedig azt szeretné, ha Sylvester Stallone is beszállna.

Dolph Lundgren a Fox News Digitalnak beszélt a projektről, a beszélgetés alatt pedig legújabb filmje, a The Best Man is szóba került, amelyben Luke Wilsonnal és Brendan Fehrrel fog szerepelni.

A Drago-filmről elmondta, hogy Robert Lawton forgatókönyve nem sikerült túl jól, ezért most arra várnak, hogy jöjjön egy új író, aki megpróbálja gatyába rázni a történetet. Az MGM stúdióban készülő Drago spinoff híre korábban vitát váltott ki, mivel Stallone kezdetben kritizálta a projektet. A színész leszólta Irwin Winkler producert és fiait, Charlest és Davidet, amiért „ízekre szedték” a Rocky-filmek karaktereit.

Stallone később bocsánatot kért a kirohanásáért. Mint mondta, nem akarta, hogy szeretett filmjének karaktereit „ kihasználják ezek az élősködők”. Lundgren a műsorban elmondta, ő és Stallone barátok, az ügyet pedig azóta tisztázták.

A film körül kialakult dráma ellenére a projekt még mindig életben van. A svéd színész jóslata szerint 2024 végén, vagy 2025-ben kerülhet a mozik vásznaira.

Ez egy klassz szerep és szerintem nagy sikere lesz. Mindenképpen szeretném, ha Sly is részt venne benne. Ő egy nagyon okos ember és nagyszerű producer. Jó lenne újra együtt dolgozni vele

– fogalmazott Lundgren.