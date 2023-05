Curtis: Talán nem nagyképűség ezt mondanom, ez már járt nekem

A rapper úgy véli, számos siker és díj után már megérdemelte, hogy zsűritagként mutatkozzon be a nézőknek a The Voice című zenei tehetségkutató műsorban. Mint mondta, ez a szerep még hiányzott a karrierjéből. A leendő coach már instrukciókat is adott jövőbeli versenyzőinek: ne legyenek lusták!